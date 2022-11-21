Рубль умеренно снизился к доллару и остался стабилен к юаню на старте торгов

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США растет, юань стабилен на "Московской бирже" на старте торгов в понедельник утром, рубль умеренно снижается на фоне дешевеющей нефти и негатива на большинстве рынков мирового капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 60,68 руб./$1 (+27,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 30,59 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на "Московской бирже" на 0,3 коп. - до 8,487 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", небольшое ослабление рубля связано с продолжением падения нефтяных котировок, а также отрицательной динамикой большинства мировых рынков капитала.

Цены на нефть продолжают падать на фоне опасения дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае и повышения ставок в США. Так, стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $86,71 за баррель, что на 1,04% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,18 за баррель, что на 1,12% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник снижаются: японский Nikkei 225 - на 0,05%, гонконгский Hang Seng - на 2,64%, южнокорейский Kospi - на 1,15%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,19%, китайский CSI 300 - на 1,3%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также снижается - на 0,29%.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, несколько отыграв снижение по итогам предыдущих двух сессий, но все равно завершили неделю в минусе. На прошлой неделе индекс Dow потерял менее 0,1%, S&P 500 - 0,7%, Nasdaq Composite упал на 1,6%. Главным негативным фактором для американского рынка акций на прошлой неделе стали опасения по поводу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Так, глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что Федрезерву придется продолжать подъем базовой процентной ставки. Он не уточнил, насколько высоко, по его мнению, должна быть повышена ставка. Однако графики, сопровождавшие его выступления, показывали, что ее уровень может быть в диапазоне 5-7% годовых.

Тем временем председатель ФРБ Бостона Сьюзен Коллинс в пятницу отметила, что ФРС может рассмотреть различные варианты изменения процентной ставки на декабрьском заседании, включая подъем на 75 базисных пунктов.