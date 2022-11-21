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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Правительство одобрило введение пошлины на экспорт бензина и дизтоплива с демпфером

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции одобрила включение в формулу экспортных пошлин на бензин и дизтопливо надбавочного коэффициента в 20 тысяч рублей за тонну, если экспортер не является производителем таких товаров.

"Принятое решение позволит исключить экспорт определенных категорий нефтепродуктов в случае, если их производителю уже был возмещен демпфер в связи с реализацией на внутреннем рынке", - говорится в сообщении пресс-службы министерства промышленности и торговли.

Ранее источник, знакомый с проектом постановления, подготовленным министерством финансов, сообщал "Интерфаксу", что дополнительную пошлину предлагается взимать с 1 января 2023 года.

Необходимость в регулировании возникла в результате экспорта компаниями нефтепродуктов, по которым ранее был выплачен демпфер и которые предназначаются для внутреннего рынка. "Проблема есть, ее надо решать, потому что тот, кто покупает нефтепродукты на внутреннем рынке с демпфером и экспортирует их, занимается налоговой оптимизацией. Это неприемлемо", - ранее пояснял агентству статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.

Россия бензин дизтопливо
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