Рост ВВП стран ОЭСР в III квартале замедлился до 0,4%

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Реальный ВВП стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в третьем квартале увеличился на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев.

Темпы роста чуть замедлились по сравнению с 0,5% во втором квартале. В первом квартале рост составлял 0,3%.

Экономика стран G7 в июле-сентябре выросла на 0,4% после подъема на 0,2% в предыдущие три месяца. Рост ВВП стран еврозоны замедлился до 0,2% с 0,8%.

ВВП США вырос на 0,6% после снижения на 0,1% кварталом ранее, рост экономики Германии ускорился до 0,3% с 0,1%. Тем временем темпы роста экономики Италии, Канады и Франции резко замедлились и составили 0,5%, 0,4% и 0,2% соответственно после подъема на 1,1%, 0,8% и 0,5% в предыдущем квартале.

Экономика Японии сократилась на 0,3% (+1,1% во втором квартале), Великобритании - на 0,2% (+0,2%).

Динамика ВВП среди всех стран ОЭСР также была неравномерной. Экономика Польши выросла на 0,9% в третьем квартале после падения на 2,4% кварталом ранее, ВВП Латвии и Словении сократился на 1,7% и 1,4% соответственно. Экономика Словакии растет на 0,3% уже четвертый квартал кряду.

Самый значительный рост в поквартальном выражении зафиксирован в Мексике (+1,8%), а также в Колумбии (+1,6%) и Норвегии (+1,5%). Тем временем экономика Чили упала на 1,2%.

Также в сообщении отмечается, что экономика всех стран ОЭСР в третьем квартале была на 3,7% выше уровня допандемийного четвертого квартала 2019 года. При этом в Великобритании показатель оказался на 0,4% ниже этого уровня после пересмотра исторических данных.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.