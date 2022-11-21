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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Ближневосточный оператор сетей KFC и Pizza Hut может привлечь $1,8 млрд в ходе IPO

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Americana Restaurants International Plc, ближневосточный оператор сети ресторанов KFC и Pizza Hut, вероятно, разместит акции по верхней границе ценового диапазона в ходе IPO, сообщает Bloomberg. Это позволит компании привлечь $1,8 млрд.

Americana размещает акции на биржах Саудовской Аравии и ОАЭ. Владельцы компании - суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и дубайский бизнесмен Мухаммед Алаббар - выставили на продажу 30%-й пакет акций Americana Restaurants, или 2,53 млрд бумаг.

По данным агентства, спрос на акции Americana превысил предложение в несколько раз, и заявки на их покупку по цене ниже верхней границы заявленного компанией диапазона - 2,62 дирхама или 2,68 рияла ($0,72) - не будут удовлетворены.

Размещение бумаг по этой цене будет соответствовать рыночной стоимости Americana в $6 млрд.

Официальные итоги размещения будут обнародованы в 23 ноября.

Americana Restaurants станет первой компанией, акции которой будут обращаться как в Саудовской Аравии, так и в ОАЭ. Торги ее акциями, как ожидается, начнутся 6 декабря или близко к этой дате.

Компания управляет ресторанными брендами Baskin Robbins, Costa Coffee, TGI Fridays, KFC и Pizza Hut в ряде ближневосточных стран. Компания Алаббара Adeptio AD Investments приобрела Americana Restaurants в 2016 году, а PIF в конце того же года купил 50% Adeptio.

KFC Pizza Hut Саудовская Аравия ОАЭ Americana Restaurants International Мохамед Алаббар PIF Adeptio
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