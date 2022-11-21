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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Подписан закон о продлении до 2025 г. льготного НДС на внутренние авиаперевозки через Москву

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ подписал закон, по которому до 31 декабря 2024 года продлевается действие НДС в размере 10% на услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления, пункт назначения расположены на территории Московской области и территории города федерального значения Москвы.

Льготная должна была прекратить свое действие 31 декабря 2022 г., однако 10 ноября Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки, которые продлевали ее действие.

Также подписан закон о продление на 2023 год (действует в 2022 году) применения ставки НДС 0% при реализации судов, принадлежащих на праве собственности российской лизинговой компании и зарегистрированных в Российском международном реестре судов, при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

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