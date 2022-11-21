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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

ВВП Армении в III квартале вырос на 14,8%

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года ВВП Армении увеличился на 14,8% в годовом измерении, сообщила пресс-служба правительства республики.

В III квартале ВВП в текущих ценах составил 2,379 трлн драмов, что на 25% превышает показатель второго квартала текущего года. ВВП на душу населения за квартал вырос тоже на 25% - до 802 116 драмов.

ЦБ Армении в 2022 году несколько раз пересматривал прогноз экономического роста в сторону повышения. Пересмотру способствовал рост в сфере услуг, что обусловлено фактором присутствия в республике иностранных визитеров и "неплохими, не такими, как мы ожидали в феврале, проявлениями экономики России", отмечал председатель ЦБ Армении Мартин Галстян.

По последним оценкам Центробанка, армянская экономика в текущем году вырастет на 12,9% при том, что в госбюджете на 2022 год заложен рост ВВП на уровне 7%. В 2021 году ВВП страны вырос заметно меньше - на 5,8%.

Официальный курс на 21 ноября - 395,18 драма/$1.

Армения ЦБ Армении Мартин Галстян
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