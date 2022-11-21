МТС предложила инвесторам согласовать возможность прямых выплат по евробондам

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" предложило держателям долларовых еврооблигаций с погашением в 2023 году одобрить возможность прямых платежей по ним в рублях, сообщила компания.

МТС отмечает, что на фоне введения масштабных санкций в отношении РФ, а также разрешительной системы в отношении платежей из РФ в пользу получателей в определенных юрисдикциях, компания ограничена в возможностях доводить платежи в соответствии с первоначальными условиями выпуска. Чтобы обеспечить доведение выплат до всех категорий инвесторов, компания предлагает изменить порядок их осуществления, разрешив, в частности, прямые платежи.

Прямой платеж может быть произведен держателям евробондов, владеющим ими на дату закрытия реестра через НРД или другие российские кастодианы, являющиеся прямыми или косвенными депозитариями счетов расчетной системы. Также прямые выплаты смогут получать инвесторы, которые владеют евробондами через иностранного номинального держателя, для этого им нужно будет направить заявление в адрес компании.

Платежи держателям еврооблигаций, которые не отвечают требованиям либо не подали в установленном порядке заявление на получение прямых платежей, будут по-прежнему осуществляться в соответствии с первоначальными условиями выпуска, но только после того как получены все необходимые регуляторные лицензии от компетентных иностранных и российских органов. В этой ситуации платежи будут подлежать осуществлению в течение 10 дней с даты, которую компания определит по своему исключительному усмотрению, установив, что все необходимые разрешения получены.

Кроме того, предложения МТС предполагают увеличение льготного периода для выплаты процентов по евробондам, которые компания должна заплатить в ноябре, с 30 до 60 календарных дней, для выплаты основного долга, а также остальных процентов и сумм по займу - с 5 рабочих или 30 календарных дней, в зависимости от обстоятельств, до 45 календарных дней.

Крайний срок для предоставления согласия на изменение условий выпуска – 9 декабря 13:00 по Лондону. Собрание владельцев евробондов запланировано на 13 декабря.

Еврооблигации на $500 млн МТС разместила в мае 2013 года, ставка по ним составляет 5%, ближайшая дата выплаты купона - 30 ноября.