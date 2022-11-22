Глава набсовета Мосбиржи надеется на "нормализацию" дивидендной политики

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Обновляемая стратегия "Московской биржи" предполагает и нормализацию ее дивидендной политики, но могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, сообщил председатель набсовета "Московской биржи" Сергей Швецов "Интерфаксу" во вторник.

"Я надеюсь, что будет нормализация (дивидендной политики биржи - ИФ), но это зависит не только от самой биржи. Стратегия, вернее, ее корректировки, предполагают эту нормализацию, но, видите, могут быть обстоятельства, которые мы не можем сегодня предвидеть", - сказал он.

"Сейчас обновляем стратегию, и дивидендная политика - это часть этой истории. Очень активно обсуждаем. В работе этот вопрос. Мы обновляем сейчас стратегию, я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы это сделаем", - сообщил Швецов.