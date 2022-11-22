Банк "Ренессанс кредит" создал "дочку" для развития в области цифровизации

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Банк "Ренессанс кредит" создал дочернюю компанию для развития диджитал-направления.

Как следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания "РенАйТи" была зарегистрирована на этой неделе. Банку "Ренессанс кредит" принадлежит 99% этой компании, еще 1% у единственного акционера кредитной организации - "Казначей-финансинвеста".

"Ренессанс кредит" создал компанию "РенАйТи", чтобы еще активнее развивать диджитал-направление бизнеса банка и вести разработки в области цифровизации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной орагнизации.

Единственным акционером банка "Ренессанс кредит", по последним раскрытым данным, являлся "Казначей-финансинвест". Эта компания была подконтрольна Onexim Holdings Ltd Михаила Прохорова.

Банк "Ренессанс кредит" по итогам 2021 года занимал 43-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".