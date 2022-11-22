Акционеры TCS Group предоставили совету директоров стандартное право на выкуп акций группы

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") по итогам годового собрания предоставили совету директоров стандартное право на принятие решений по выкупу акций группы класса А или глобальных депозитарных расписок (до 10% уставного капитала), говорится в сообщении группы.

Аудитором TCS была назначена Kiteserve Limited (основана на Кипре бывшими партнерами PwC для предоставления услуг клиентам, связанным с Россией, которыми больше не занимаются компании "большой четверки" аудиторов).

В конце апреля 2022 года у TCS Group сменился основной акционер: 35% группы у Олега Тинькова выкупил "Интеррос" Владимира Потанина.

Тинькофф банк по итогам 2021 года занимает 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".