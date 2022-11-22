Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:39

"Газпром" выплатил купон по евробондам-2024 в евро, оставшимся в обращении

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Компания Gaz Capital S.A, эмитент еврооблигаций "Газпрома", 22 ноября полностью выполнила обязательства перед держателями долговых бумаг с погашением в ноябре 2024 года (серия 44), осуществив процентный платеж в соответствии с условиями выпуска, говорится в ее сообщении.

Первоначальный объем размещения еврооблигаций этого выпуска составлял 750 млн евро. В ноябре "Газпром" разместил локальные облигации на 268,7 млн евро, заместив ими около 36% выпуска евробондов-2024. Новые локальные бумаги компании имеют аналогичные с еврооблигациями-2024 условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам осуществляются в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

Полученные в рамках обмена еврооблигации "Газпрома" были аннулированы, после этого в обращении остались долговые бумаги с погашением в ноябре 2024 года на 481,3 млн евро.

Президентский указ от 5 июля обязывает российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях. Они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров Банка России (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.

"Газпром" с сентября проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания частично заместила локальными бумагами выпуски долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 и 2034 годах, выпуск в британских фунтах с погашением в 2024 году и три выпуска евробондов, номинированные в евро.

Gaz Capital Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

WSJ сообщила о скором согласовании потолка цен на российскую нефть не выше $70 за баррель

ЕК представила механизм коррекции газового рынка для защиты потребителей

ЕК предложила ввести потолок цены на газ на уровне около $3000/тысячу куб. м

ЕК предложила ввести потолок цены на газ на уровне около $3000/тысячу куб. м

Microsoft сталa фаворитом мировых хедж-фондов, обойдя Amazon

Microsoft сталa фаворитом мировых хедж-фондов, обойдя Amazon

Персонал S7 проинструктировали на случай введения максимального уровня безопасности

Биткойн упал до минимума за два года на фоне банкротства биржи FTX

Биткойн упал до минимума за два года на фоне банкротства биржи FTX

Минск попросил "Транснефть" повысить тариф на транзит нефти на 39%

Программу льготных автокредитов продлили на декабрь и перезапустят в 2023 году

Программу льготных автокредитов продлили на декабрь и перезапустят в 2023 году

Евтушенков заявил, что переговоры АФК о покупке заводов IKEA продолжаются

Евтушенков заявил, что переговоры АФК о покупке заводов IKEA продолжаются
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });