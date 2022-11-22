"Газпром" выплатил купон по евробондам-2024 в евро, оставшимся в обращении

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Компания Gaz Capital S.A, эмитент еврооблигаций "Газпрома", 22 ноября полностью выполнила обязательства перед держателями долговых бумаг с погашением в ноябре 2024 года (серия 44), осуществив процентный платеж в соответствии с условиями выпуска, говорится в ее сообщении.

Первоначальный объем размещения еврооблигаций этого выпуска составлял 750 млн евро. В ноябре "Газпром" разместил локальные облигации на 268,7 млн евро, заместив ими около 36% выпуска евробондов-2024. Новые локальные бумаги компании имеют аналогичные с еврооблигациями-2024 условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам осуществляются в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

Полученные в рамках обмена еврооблигации "Газпрома" были аннулированы, после этого в обращении остались долговые бумаги с погашением в ноябре 2024 года на 481,3 млн евро.

Президентский указ от 5 июля обязывает российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях. Они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров Банка России (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.

"Газпром" с сентября проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания частично заместила локальными бумагами выпуски долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 и 2034 годах, выпуск в британских фунтах с погашением в 2024 году и три выпуска евробондов, номинированные в евро.