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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Минфин подготовил правила расчета наличной валютой по внешнеторговым договорам

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ разработал и согласовал с ЦБ правила расчетов между резидентами и нерезидентами наличными денежными средствами в рамках внешнеторговых договоров. Соответствующий проект постановления правительства опубликован в базе данных проектов нормативных актов.

Указом президента РФ в октябре правительству было предоставлено право по согласованию с ЦБ устанавливать порядок расчетов между резидентами и нерезидентами наличными денежными средствами.

Минфин еще в августе предлагал для обеспечения проведения расчетов в условиях санкционного давления предоставить резидентам право получать наличные – как иностранную валюту, так и рубли – от нерезидентов по внешнеторговым экспортным договорам. Предполагалось, что полученная по экспортным контрактам наличная валюта должна быть ввезена в Россию в течение 30 рабочих дней после получения и зачислена в течение семи дней после ввоза на счета в уполномоченном банке.

В соответствии с разработанными Минфином правилами, резиденты могут получать от нерезидентов наличную иностранную валюту или рубли по внешнеторговым договорам за переданные нерезидентам товары, информацию и выполненные для них работы, оказанные услуги, а также в качестве возврата аванса по несостоявшимся импортным сделкам и по договорам займов при их предоставлении резидентами нерезидентам.

Они могут использовать полученные наличные средства без зачисления на счета в банках за пределами РФ или в уполномоченном банке, использовать для расчетов с нерезидентами по внешнеторговым договорам, зачислять на счета в иностранных банках. Они также могут ввезти наличку в РФ и не позднее 30 рабочих дней со дня ввоза или получения от нерезидента внутри страны продать иностранную валюту уполномоченному банку по курсу ЦБ на день продажи, зачислив рубли на свой счет в уполномоченном банке или внеся в кассу.

Резиденты также должны не позднее 45 рабочих дней после дня расчетов с нерезидентом в наличной валюте или рублях представить документы и информацию, подтверждающие расчеты и передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности.

При этом в проекте документа отмечается, что совершать все эти операции резиденты могут без ограничений по сумме.

Минфин РФ
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