В Народном банке Китая прогнозируют возможность роста ВВП КНР более чем на 5% в 2023 г.

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Экономика КНР, вероятно, вырастет более чем на 5% в следующем году, если прекратятся связанные с COVID-19 ограничения, а правительство примет дополнительные меры для повышения доверия и потребления, прогнозирует член комитета по денежно-кредитной политике Народного банка Китая Ван Имин.

"У Китая есть условия для достижения экономического роста не менее чем в 5% в 2023 году", - сказал он в ходе конференции, организованной Гонконгским институтом денежно-кредитных и финансовых исследований.

Ван Имин полагает, что у НБК будет больше возможностей для корректировки денежно-кредитной политики в первом полугодии 2023 года, если Федеральная резервная система США замедлит повышение процентных ставок, сообщает агентство Bloomberg.

Федрезерв поднимал ставки шесть раз в этом году. Как ожидается, повышательная траектория ставок сохранится, хотя эксперты предполагают, что в декабре ФРС увеличит ставку менее значительно. По словам представителя НБК, действия американского ЦБ в этом году способствовали оттоку капитала из Китая.

Ван Имин добавил, что у НБК будут "ограниченные возможности" для дальнейшего уменьшения процентных ставок, поскольку ставки "уже находятся на относительно низком уровне". Последний раз Китай снижал ставку в августе. По словам эксперта, более серьезная проблема для экономики страны заключается в недостаточном спросе на финансирование, а не в высокой его стоимости.

По его мнению, властям необходимо предпринять незамедлительные меры для восстановления внутреннего потребления, поскольку есть опасения относительно ослабления внешнего спроса.

Опрошенные агентством Bloomberg экономисты в среднем ожидают, что ВВП КНР увеличится на 3,3% по итогам текущего года. Это станет одним из самых слабых темпов повышения за последние десятилетия. В следующем году они прогнозируют ускорение до чуть менее 5%.