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Budweiser подарит оставшееся после ЧМ-2022 пиво победителю турнира

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Пивоваренный бренд Budweiser, выступающий официальным спонсором чемпионатов мира по футболу с 1986 года, планирует отдать нераспроданное на турнире в Катаре пиво команде-победительнице, следует из сообщения компании в "Твиттере".

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"Страна-победительница получит Bud, - говорится в сообщении. - Мы устроим финальное празднование для победившей страны". Подробности компания пообещала озвучить ближе к финальному матчу, который состоится 18 декабря.

Как сообщалось, за два дня до старта чемпионата власти Катара приняли решение запретить продажу алкогольного пива на всех стадионах. Решение не касается безалкогольного пива, которое по-прежнему будет доступно на всех стадионах, а также реализации алкоголя в отелях, ресторанах и фанзонах.

По сообщениям СМИ, сумма спонсорского контракта с Budweiser составляет $75 млн. Бренд Budweiser принадлежит пивоваренному концерну Anheuser-Busch InBev.

Катар в преддверии ЧМ по футболу

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Жители Дохи позируют для фотографий
ЧМ-2022 футбол Budweiser
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