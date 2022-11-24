США вслед за Европой начали активный отбор газа из хранилищ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - США начали отбор газа из своих подземных хранилищ. В отличие от Европы, где "распечатали" запасы на зиму с месячной задержкой, в Амеоике это произошло в соответствии с многолетним графиков.

И хотя к моменту начала отбора ПХГ США достигли среднего пятилетнего уровня запасов, с первой же недели расходование демонстрирует более интенсивную динамику, чем обычно.

Украинский транзит

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев. "Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на четверг в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в среду был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. В "Газпроме" считают, что нет оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

"Газпром" подает газ для транзита через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 24 ноября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", сказал журналистам представитель монополии Сергей Куприянов.

Новым риском для украинского транзита стал запущенный в сентябре виртуальный реверс из Молдавии на Украину. Результат этих действий в "Газпроме" называют "оседанием" на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям". При сохранении транзитного дисбаланса "Газпром" обещает с 28 ноября начать сокращение подачи газа в объеме суточной недопоставки.

Европейский рынок

После очень теплого октября в ноябре погода в Европе складывается на уровне климатической нормы. Средняя температура за месяц лишь на градус выше показателей ноября прошлого года (в октябре было теплее на три градуса). При этом всю вторую половину месяца температура воздуха значительно холоднее, чем ранее.

Контракт с поставкой "на день вперед" (на четверг) на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $1364 за тысячу кубометров, декабрьский фьючерс вырос до $1398.

Вслед за европейскими выросли и цены в Азии. Ближайший контракт - январский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - достиг $1111.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за первые три дня текущей недели обеспечила 21% европейского энергобаланса при среднем показателе 19% за прошлую неделю, сообщает ассоциация WindEurope.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен.

Запасы газа в Европе

Европа начала и наращивает интенсивность расходования газа из своих хранилищ. Текущий уровень запасов снизился 94,58% - это на 9,4 процентных пункта выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет.

Однако в "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

Отбор газа за последние отчетные сутки опять обновил максимальное значение с начала расходования запасов (хотя отбор только начался и пока набирает обороты).

Начало сезона отбора (14 ноября) в этом году - самое позднее за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Предыдущий наиболее поздний отбор был зафиксирован в 2013 году (резервы начали уменьшаться 4 ноября).

В ответ на понижение температуры увеличили объем регазификации европейские терминалы по приему СПГ. С начала ноября коэффициент использования их мощностей составляет 67% при том, что в среднем за октябрь было 60%.

Запасы в США

Подземные хранилища в США также перешли к отбору. За очередную отчетную неделю (закончилась 18 ноября) в ПХГ было изъято 2,3 млрд куб. м газа, что несколько превышает обычные для этого времени темпы.

Текущий уровень резервов составляет около 74%. Это на 1% ниже среднего показателя за последние пять лет, сообщает управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Тем не менее, это существенно меньше резервов в ПХГ Европы и России.

Сейчас в EIA ожидают, что текущей зимой запасы в ПХГ сократятся на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта объемы природного газа в хранилищах будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.