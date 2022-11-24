Минэкономразвития предложило стимул для экспорта продукции АПК через биржу за рубли

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ предлагает перевести сделки по экспорту продукции АПК на биржевые площадки с расчетами в рублях. Для поощрения экспортеров, участвующих в биржевой торговле, предлагается дисконтировать им экспортную пошлину на зерновые культуры и подсолнечное масло.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с межведомственной перепиской, эти предложения содержатся в письме Минэкономразвития в аппарат правительства. В нем также изложены предварительные результаты обсуждения мер по стимулированию биржевой торговли с другими ведомствами.

"Для ускоренного перевода торговли основной агропродукцией на экспорт на национальные биржевые площадки Минэкономразвития предлагает применять меры по стимулированию заключения экспортных сделок на организованных торгах с расчетами в рублях. В качестве формы поощрения предлагается в отношении таких экспортеров применять корректирующий коэффициент к ставке экспортной пошлины ("дисконт") на отдельные виды агропродукции (зерновые культуры, подсолнечное масло)", - процитировал источник содержание письма.

Для этого предлагается внести изменения в законодательство, которые позволят наделить правительство полномочиями устанавливать тарифные льготы или размер экспортной пошлины в зависимости от вида сделки исключительно в отношении агропродукции с указанием параметров возможной корректировки размера ставки таможенной пошлины (не более 10%).

Механизм предлагается запустить на временной основе (до 31 декабря 2023 года) в составе мер по повышению устойчивости экономики в условиях внешнего санкционного давления, отмечается в письме.

Один из аргументов министерства в пользу предложенной им схемы – это поможет подтолкнуть к переводу в рубли закупки агропродукции даже недружественными странами.

Однако, как следует из письма, Минфин считает создание предлагаемого механизма стимулирования биржевой торговли нецелесообразным. Причина – в возможном снижении поступлений от сбора экспортной пошлины "из-за рисков манипулирования со стороны недобросовестных лиц суммой таможенных платежей через их минимизацию посредством злоупотребления правом самостоятельного выбора той или иной сделки".

Но, как отмечает Минэкономразвития, сохранение действующего механизма формирования ценовых индикаторов для расчета экспортных пошлин создает существенные предпосылки для снижения поступлений от экспортной пошлины в федеральный бюджет.

Ведомство напоминает, что в настоящее время ценовые индикаторы в отношении зерновых культур, подсолнечного масла и шрота для расчета ставок вывозных таможенных пошлин рассчитываются на основании информации о внебиржевых договорах, предоставленных экспортерами НТБ (Национальная товарная биржа, входит в группу "Московская биржа.

"В текущих условиях санкционного давления в заключаемые между российским продавцом и иностранным покупателем договоры включаются разного рода принудительные скидки, снижающие экспортную цену", - цитирует источник письмо. Его авторы считают, что поставка продукции по заниженной цене искажает ценовой индикатор на агропродукцию и размер экспортной пошлины в целом. В условиях же биржевой торговли на экспорт продавец для иностранного покупателя обезличен, в связи с чем биржевой индикатор будет формироваться только исходя из спроса и предложения.

Комментируя предлагаемый Минсельхозом альтернативный механизм стимулирования биржевой торговли путём фиксации суммы экспортной пошлины на момент совершения сделки на бирже, Минэкономразвития отмечает, что он не учитывает фактор возможного искажения ценового индикатора и, кроме того, в целом может оказать отрицательное влияние на формирование таких индикаторов на зерновые культуры и подсолнечное масло.

"Вместе с тем указанный подход не позволит сформировать полноценный биржевой индикатор, поскольку сделки на бирже будут производиться выборочно. Таким образом, предложенный Минсельхозом России механизм <...> не только не создаст условия для формирования рыночных биржевых индикаторов, которые в последующем целесообразно будет использовать для расчета экспортной пошлины, но и может снизить точность существующих ценовых индексов", - цитируется письмо.

Минэкономразвития информирует, что предложение Минсельхоза о фиксации суммы экспортной пошлины на момент совершения сделки на бирже поддержано Минфином при условии наделения правительства РФ полномочиями по установлению особого порядка расчета экспортной пошлины в отношении агропродукции. Но по итогам консультаций с бизнес-сообществом экономическое ведомство сохраняет свою позицию и считает, что более эффективным механизмом развития биржевой торговли агропродукцией на экспорт станет введение стимулирующего "дисконта" к ставке экспортной пошлины для экспортных сделок, заключаемых на бирже в рублях.

"В случае введения мер стимулирования биржевых торгов за счет пониженной ставки экспортной пошлины рынок зерна получит кратное увеличение в количестве участников торгов и объемов, что даст наиболее репрезентативные и прозрачные ценовые индикаторы на зерновые культуры", - говорится в письме.

Касаясь эффективности предлагаемой меры для федерального бюджета, развития конкуренции в условиях экономических и инфраструктурных ограничений, министерство информирует, что в период 2021-2022 годов (по состоянию на 27 октября 2022 года) сумма начисленных вывозных пошлин при экспорте зерновых и масличных составила 227,7 млрд рублей (в том числе при экспорте пшеницы в 2021 году - 71,6 млрд рублей, в 2022 году - 87,4 млрд рублей).

По информации НТБ и трейдера "Деметра-Холдинг", ссылка на которую имеется в письме, запуск предлагаемого механизма увеличит биржевую стоимость агропродукции от 5 до 10% (за счет повышения активности торгов), что повлечет повышение ставки экспортной пошлины в целом – и нивелирует возможное снижение поступлений от ее сбора из-за перехода части сельхозпроизводителей и трейдеров на продажу продукции через биржу. Кроме того, такой механизм позволит сельхозпроизводителям получать дополнительную выручку в момент совершения сделки на бирже, а не отсроченно в рамках правил получения региональных субсидий.