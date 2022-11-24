Союзроссахар отметил, что РФ в 2022 году выработает 6,1 млн т сахара

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Сахарные заводы РФ в этом году выработают 6,1 млн тонн свекловичного сахара, прогнозирует глава Союза сахаропроизводителей (Союзроссахар) Андрей Бодин.

"Мы накормим не только РФ, мы традиционно присутствуем на рынках ЕАЭС. Объем производства свекловичного сахара в этом году превысит объем потребления - 5,9 млн тонн - и составит 6,1 млн тонн", - сказа он.

В результате, по его словам, сформируется потенциал, который дает возможность обеспечить внутренний рынок и отправлять сахар в страны ЕАЭС и третьи страны.

Бодин также сообщил, что ситуация в отрасли стабилизировалась, сахар присутствует во всех каналах продаж.