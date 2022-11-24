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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Цены на СПГ в Азии подскочили до 7-недельного максимума в преддверии зимы

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Цены на сжиженный природный газ в среду в Азии подскочили до максимальной отметки с начала октября на беспокойстве из-за возможных проблем с поставками в преддверии зимы, пишет агентство Bloomberg.

Цена фьючерса на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость СПГ, поставляемого в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) на закрытие рынка в среду составила $34,24 за 1 млн британских термальных единиц. Это на 20% больше значения неделей ранее, согласно трейдерам, с которыми беседовал Bloomberg.

Среди причин для подъема цены участники рынка назвали рост конкуренции за СПГ в мире из-за плохого прогноза погоды на предстоящие недели в Европе и выхода из строя одного из ключевых терминалов СПГ в США.

В то же время импортеры СПГ на Дальнем Востоке, включая Японию и Китай, сохраняют оптимизм относительно рыночной ситуации, поскольку считают, что создали достаточные запасы на зиму. Однако, как отметили трейдеры, поставки на рынке могут оказаться в дефиците в случае внезапного наступления холодной погоды и быстрого расхода запасов.

Азия
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