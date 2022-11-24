Сбор зерна в России составил 155 млн тонн

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Россия, по данным на 24 ноября, собрала 155 млн тонн зерна (в бункерном весе), в том числе 105,2 млн тонн пшеницы, сообщается в материалах Минсельхоза.

На аналогичную дату прошлого года было собрано 125,5 млн и 78,6 млн тонн соответственно.

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 45,8 млн га (с 45,3 млн га в прошлом году), урожайность составила 33,8 ц/га (27,7 ц/га). Пшеница убрана с 29,2 млн га (27,8 млн га) при урожайности 36 ц/га (28,2 ц/га). Ячмень обмолочен с 7,9 млн га (7,9 млн га), собрано 24,5 млн тонн (18,9 млн тонн) при урожайности 30,9 ц/га (24 ц/га). Кукуруза на зерно убрана с 1,7 млн га (2,7 млн га), намолочено 10,2 млн тонн (15,2 млн тонн), урожайность составила 59,3 ц/га (в 2021 г. - 55,2 ц/га). Площадь уборки риса сократилась до 165,9 тыс. га со 184,5 тыс. га в прошлом году, намолочено 934,2 тыс. тонн (1,2 млн тонн) при урожайности 56,3 ц/га (63,7 ц/га).

Сахарная свекла выкопана с 960,9 тыс. га (986,7 тыс. га), накопано 45,6 млн тонн (40,4 млн тонн), урожайность составила 474,1 ц/га (409,5 ц/га). Лен-долгунец вытереблен с 33 тыс. га (39,3 тыс. га).

Подсолнечник убран с 7,3 млн га (9,6 млн га), намолочено 13,3 млн тонн (15,4 млн тонн) при урожайности 18,1 ц/га (16,1 ц/га).

Рапс обмолочен с 2,2 млн га (1,6 млн га), собрано 4,7 млн тонн (3 млн тонн), урожайность составила 20,9 ц/га (18,3 ц/га). Площадь обмолота сои выросла до 3,2 млн га с 3 млн га в прошлом году. Намолочено 6 млн тонн (4,9 млн тонн) при урожайности 18,9 ц/га (16,5 ц/га).

Картофель в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах убран с 281,3 тыс. га (271,7 тыс. га), накопано 7,2 млн тонн (6,6 млн тонн), урожайность составила 255,1 ц/га (243,8 ц/га). Овощи убраны со 173 тыс. га (174,7 тыс. га), собрано 5,1 млн тонн (5 млн тонн) при урожайности 297,3 ц/га (286,7 ц/га).

Сев озимых культур проведен на площади 17,7 млн га, что на 0,7 млн га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (18,4 млн га).