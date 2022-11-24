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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Эксперимент по ввозу товаров e-commerce в РФ через "бондовые" склады начнется в апреле

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Эксперимент по применению таможенных ("бондовых") складов при оформлении ввозимых в РФ товаров электронной торговли стартует 1 апреля 2023 года и продлится год, это позволит упростить и ускорить доставку товаров. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ, говорится в сообщении Минэкономразвития.

"В период с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года на территории России будет проводиться эксперимент по апробации новой системы таможенного оформления товаров, ввозимых в рамках электронной торговли, которая поможет упростить процедуру доставки и получения товара, купленного потребителем на электронной торговой площадке иностранного государства", - сообщает Минэкономразвития.

В сообщении поясняется, что в рамках эксперимента иностранные продавцы электронных торговых площадок будут завозить на территорию таможенного склада партии товаров и совершать единичные отправления в адрес российских покупателей через инфраструктуру "Почты России". "Таким образом, время от момента заказа до момента получения товара значительно сократится", - говорится в сообщении.

Главными участниками эксперимента станут Минфин, Минэкономразвития, Федеральная таможенная служба, Росаккредитация и "Почта России".

ФТС в ближайшее время проведет доработку программных средств, поскольку взаимодействие с "Почтой России" в рамках эксперимента будет осуществляться в электронном формате. "Эксперимент по применению таможенных ("бондовых") складов в отношении товаров электронной торговли является новаторским решением. Его реализация в России сделает порядок совершения таможенных операций в отношении таких товаров более гибким и прозрачным: упростит процедуру таможенного декларирования и уплаты таможенных налогов и пошлин, облегчит процесс доставки товаров потребителю", - приводятся в сообщении слова начальника Главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля ФТС России Дмитрия Жукова.

В рамках эксперимента также планируется подготовить изменения в акты Евразийского экономического союза и законодательство РФ о таможенном регулировании.

По словам директора департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилии Щур-Труханович, приведенным в сообщении, в настоящее время в праве ЕАЭС и в российском законодательстве о таможенном регулировании не предусмотрен подобный порядок ввоза. "Именно по этой причине был выбран экспериментальный режим, который позволит оценить целесообразность таких предложений и определить подходы к корректировке законодательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент Совет ЕАЭС принял решение о проведении аналогичных экспериментов во всех государствах-членах Союза. Россия, в свою очередь, инициировала совместно со странами-участницами ЕАЭС разработку и обсуждение проекта новой главы Таможенного кодекса Союза об особенностях порядка и условий перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров электронной торговли.

В завершении эксперимента в апреле 2024 года Минфин направит в правительство РФ предложения о продлении или прекращении пилота, оценит целесообразность проведения изменений на уровне международных договоров и актов, регулирующих таможенные правоотношения Евразийского экономического союза.

Минэкономразвития РФ Почта России ФТС
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