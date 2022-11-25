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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Рубль стабилен к доллару и юаню на старте торгов на фоне низколиквидного рынка

Рубль стабилен к доллару и юаню на старте торгов на фоне низколиквидного рынка
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США едва заметно растет, юань не меняется на "Московской бирже" на старте торгов в пятницу, рубль стабилен на фоне низколиквидного рынка.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 60,77 руб./$1 (+9,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 38,34 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на "Московской бирже" на 0,5 коп. - до 8,444 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", поведение рубля в пятницу утром обусловлено низкой ликвидностью рынка: в ходе первой минуты торгов отмечались широкие спреды на покупку и продажу валюты, по итогам второй минуты курс доллара перешел к снижению относительно рубля (7,5 коп. к уровню предыдущего закрытия), а по итогам третьей и четвертой минут вовсе не было сделок. Низкая активность инвесторов объясняется тем, что в четверг в США отмечался День благодарения, в связи с этим торги на рынке не проводились. На следующий день ("Черная пятница") торги завершатся раньше обычного - в 21:00 мск.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу показывают слабую разнонаправленную динамику: китайский CSI 300 растет на 0,45%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,22%, при этом японский Nikkei 225 снижается на 0,38%, гонконгский Hang Seng - на 0,97%, южнокорейский Kospi - на 0,18%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,23%.

Нефтяные котировки перешли к росту. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $85,55 за баррель, что на 0,25% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,36 за баррель, что на 0,54% выше итогового значения предыдущей сессии.

Московская биржа
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