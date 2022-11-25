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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

"Ростелеком" 1 декабря соберет заявки на "социальные" бонды объемом 10 млрд руб.

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" 1 декабря планирует собрать заявки на выпуск "социальных" облигаций серии 001P-06R объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Срок обращения выпуска - 2,75 года. Предусмотрены квартальные купоны. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб.

Организаторами выступят Газпромбанк, БК "Регион", МКБ, Россельхозбанк. Агентом по размещению выбран Газпромбанк.

Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование затрат на комплексные социальные проекты, реализуемые в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура": "Создание инфраструктуры для подключения к сети "Интернет" социально значимых объектов (СЗО)" и "Устранение цифрового неравенства (УЦН)".

В настоящее время в обращении находятся 15 биржевых выпусков облигаций компании на 175 млрд руб.

Ростелеком
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