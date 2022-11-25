Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги в пятницу снижением в рамках фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и слабости нефти. Индекс МосБиржи просел ниже рубежа 2200 пунктов во главе с бумагами "Яндекса" (-5,1%) на корпоративных новостях; во втором эшелоне раллировали акции "Россети Ленэнерго" (+21,8%) в ожидании рекомендаций по промежуточным дивидендам (за 9 месяцев).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2195,17 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1141,07 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,1%.

Доллар к 18:50 просел до 60,58 рубля (-0,09 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС потеряли по 0,5%, доллар подрос на 0,18 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Яндекса" (-5,1%), АФК "Система" (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (-1,7% и -0,7% "префы"), UC Rusal (-1,7%), "НЛМК" (-1,5%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), расписки OZON (-1%), бумаги "Норникеля" (-0,9%), "Магнита" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%), "ММК" (-0,7%), "Татнефти" (-0,6%), ВТБ (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%), расписки TCS Group (-0,5%), акции Сбербанка (-0,4% и -0,2% "префы"), Polymetal (-0,4%), "РусГидро" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%).

Акции "Яндекса" подешевели на новостях о корпоративной реструктуризации, в рамках которой компания будет разделена на российский и международный бизнесы. В рамках этого процесса головная структура Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, выйдет из числа владельцев российского бизнеса, говорится в сообщении компании. Международные части направлений "облаков", беспилотников, образования и краудфандинга перейдут к нидерландской компании. В будущем эта структура сменит свое название, бренд "Яндекса" останется за российской компанией.

Российский бизнес, который будет выделен в отдельную группу компаний, планируется передать в "управление менеджмента" "Яндекса", сказано в сообщении. Реструктуризация должна быть одобрена акционерами Yandex N.V., дата проведения годового собрания пока неизвестна.

Подорожали акции "МТС" (+1,2%), "Интер РАО" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ завершил еще одну неделю в целом с нейтральным результатом. В конце недели торги проходили на невысоких оборотах, индекс МосБиржи курсировал вблизи 2200 пунктов - инвесторы в условиях сложного геополитического фона проявляли осторожность перед выходными.

Краткосрочный взгляд на российский рынок - нейтральный. Завершение налогового периода может отразиться в умеренном ослаблении рубля к доллару в направлении отметки 62 руб./$1, что должно улучшить сантимент к акциям экспортеров. Вместе с тем, влияние на настроения продолжит оказывать история вокруг введения Западом "потолка" цен на российскую нефть. Решения и заявления стран ЕС и G7 могут периодически провоцировать волатильность на рынке нефти и в отечественных биржевых индексах. Индекс МосБиржи в начале следующей недели будет формироваться в пределах 2150-2250 пунктов.

По словам руководителя отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгения Линчика, индексы МосБиржи и РТС за неделю не показали серьезных изменений, оставшись в районе 2200 и 1145 пунктов соответственно. Индекс МосБиржи оставляет возможность для роста в сторону диапазона 2250-2300 пунктов на следующей неделе.

На неделе прошел ряд заседаний советов директоров разных компаний по одобрению дивидендных выплат. Так, например, дивиденды одобрили "Россети Центр и Приволжье" на уровне 0,03015 рубля на акцию.

Американские инвесторы на неделе сконцентрировались на идее потенциального смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. Ожидается, что ставку по федеральным фондам будут повышать более плавно - это позволит снизить негативное влияние на экономику США. Индекс S&P500 превысил отметку 4020 пунктов и может продолжить движение в сторону диапазона 4050-4070 пунктов на следующей неделе, считает эксперт.

Нефть Brent завершила неделю в "минусе" из-за сложной ситуации с COVID-19 в Китае, где зафиксирован суточный рекорд страны по количеству заболевших. Данная тенденция угрожает продолжительными карантинными ограничениями, что отразится на экономике Китая, а значит, и на спросе на сырье. Одновременно с этим инвесторы следят за новостями относительно "потолка" цен на российскую нефть. Нефть Brent остается вблизи важной поддержки $82 за баррель, ее пробой будет означать дальнейшее снижение котировок, полагает Линчик.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, давление на котировки российских акций в конце недели оказывали преимущественно внешние факторы. Неблагоприятный новостной фон создавали сообщения о росте заболеваемости COVID-19 в Китае, а также об обсуждении "потолка" цен на российскую нефть в Евросоюзе. По информации СМИ, некоторые страны ЕС не согласны с предложением США и G7 установить предельную закупочную цену на нефть из РФ в диапазоне $60-65 за баррель, выступая за то, чтобы ограничить стоимость импорта жидких углеводородов из РФ на уровне $30 за баррель.

Список аутсайдеров после появления информации о реструктуризации группы возглавили акции "Яндекса". Давление на депозитарные расписки TCS Group могли оказать недавно представленные неоднозначные результаты по МСФО за III квартал.

Цены на нефть в конце недели стабилизировались после заявлений министра энергетики Саудовской Аравии о том, что ОПЕК+ на декабрьской встрече примет все необходимые меры по недопущению дисбаланса на нефтяном рынке. Ориентир для индекса МосБиржи на понедельник - коридор 2200-2300 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефтяной рынок все еще не демонстрирует силы на фоне рекордной вспышки заболевания коронавирусом в Китае и неопределенности в отношении будущих поставок из России. Вечером в пятницу страны ЕС продолжали обсуждение потолка цен на нефть, а котировки Brent и WTI на международных площадках находились не так далеко от ноябрьских минимумов $82,38 и $75,30 за баррель соответственно. Цены могут получить импульс к росту в случае установления "потолка" на российскую нефть существенно ниже озвученных ранее $65-70 за баррель ввиду рисков резкого сокращения поставок из РФ.

Индексы МосБиржи и РТС завершили неделю незначительными изменениями, при этом ближайшие важные поддержки, которые могут сигнализировать смену среднесрочных настроений в пользу более негативных, расположены у 2150 и 1100 пунктов соответственно. На следующей неделе российский рынок продолжит следить за геополитическими и общеэкономическими сигналами, отмечает Кожухова.

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня благодарения. В пятницу торги в США завершатся раньше обычного - в 21:00.

В пятницу в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,35%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,5%), консолидируются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1%) и США (индексы S&P 500 и Dow подросли на 0,1-0,5%, Nasdaq просел на 0,4%).

Гонконгский рынок просел на фоне продолжающегося увеличения заболеваемости COVID-19 в Китае и новой волны карантинных мер в стране, ставящих под угрозу экономический рост. Как сообщает The Wall Street Journal, жесткие ковидные ограничения введены в ряде крупных городов страны - от северного портового Тяньцзиня до южного Гуанчжоу.

В то же время выросли акции китайских девелоперов, что поддержало рост индекса Shanghai Composite. Банки КНР за последние дни открыли кредитные линии застройщикам на общую сумму $162 млрд, сообщает Financial Times.

Ранее в этом месяце китайские регуляторы приняли пакет мер поддержки девелоперов, стремясь остановить спад в секторе, на долю которого приходится порядка четверти ВВП страны. Они также призвали банки наращивать кредитование застройщиков, чтобы помочь им в завершении недостроенных объектов.

ВВП Германии в III квартале вырос на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Изначально было объявлено о росте ВВП страны на 0,3% в июле-сентябре, и аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра показателя.

В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил 1,3%, в то время как прежде сообщалось о повышении на 1,2%.

Нефть

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу растеряли утренний рост, завершая неделю снижением на фоне усиливающихся опасений трейдеров в отношении перспектив китайского спроса. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $85,36 за баррель (+0,02% и -0,1% в четверг), январская цена WTI - $78,2 за баррель (+0,3% к уровню среды, накануне основные торги не проводились из-за празднования Дня благодарения).

Заболеваемость COVID-19 в КНР продолжает расти, что вынуждает власти вводить новые карантинные меры, отмечает Bloomberg.

Инвесторы продолжают следить за переговорами в Евросоюзе относительно потолка цен на российскую нефть. Последние сообщения СМИ показывают, что ценовой предел может быть установлен на достаточно высоком уровне, чтобы мировой рынок избежал потери существенного объема сырья из РФ.

Как сообщила в четверг The Wall Street Journal, страны ЕС продолжают обсуждать, на каком конкретно уровне должен быть установлен потолок цен на российскую нефть. Против предложенной G7 цены в $65-70 за баррель выступили Польша, Эстония и Латвия, которые считают, что она чрезмерно высока и оставляет России слишком высокий доход. При этом Кипр, Греция и Мальта - страны с развитой судоходной отраслью, напротив, считают этот уровень слишком низким.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката после отсечки дивидендов выступили акции ПАО "Лензолото" (-21,9%), также подешевели акции ПАО "Центральный телеграф" (-3,8%), "Глобалтрак менеджмент" (-2,4%), ПАО "Электроцинк" (-2,3%), "КАМАЗа" (-2,3%).

Подорожали в ожидании рекомендаций по дивидендам бумаги ПАО "Россети Ленэнерго" (+21,8% и +2,5% "префы"), также выросли акции VEON (+9,5%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+6,8%), "Энел Россия" (+5,9%), "МРСК Урала" (+5,7%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+5,4%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (+3,6%), "М.Видео" (+3,3%), ПАО "Россети Московский регион" (+2,8%).

Акции телекоммуникационного холдинга VEON обновили максимум более чем за 2 месяца на новостях о планах продажи ПАО "Вымпелком" локальным менеджерам.

Холдинг VEON заключил соглашение о продаже ПАО "Вымпелком" локальным менеджерам во главе с гендиректором российской компании Александром Торбаховым, сообщил накануне российский телеком-оператор. Ожидается, что сделка будет завершена до 1 июня 2023 года с возможностью продления сроков закрытия при определенных условиях. VEON выручит от продажи актива 130 млрд рублей, говорится в сообщении "Вымпелкома". В пресс-релизе VEON уточняется, что основная сумма будет выплачена за счет того, что российский бизнес переведет на себя часть долга холдинга.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 18,97 млрд рублей (из них 3,64 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,35 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 1,88 млрд рублей на акции "Полюса").