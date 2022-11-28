Dow Jones в пятницу достиг максимума с апреля, S&P 500 и Nasdaq снизились

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики, при этом Dow Jones Industrial Average поднялся до максимального уровня с 21 апреля, сообщает MarketWatch.

Standard & Poor's 500 незначительно снизился, но удержался выше отметки 4 тыс. пунктов, Nasdaq Composite опустился на 0,5%

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones увеличился на 1,8%, S&P 500 - на 1,5% и Nasdaq - на 0,7%.

В пятницу не было публикаций каких-либо статистических данных. Между тем на этой неделе будет опубликован ряд важных показателей, включая пересмотренные данные о ВВП США в третьем квартале, а также информацию о состоянии рынка труда в ноябре.

Кроме того, в стране начинается сезон активных покупок перед праздниками.

"Мы получим предварительное представление о состоянии дел с расходами домохозяйств в разгар кризиса стоимости жизни", - отмечает старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам.

Котировки акций представителей розничной торговли Walmart Inc. и Kroger Co. в пятницу выросли соответственно на 0,4% и 2,5%.

Цена бумаг Manchester United на торгах в Нью-Йорке подскочила на 12,8% - до максимума за год. Министр спорта Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Турки Аль Сауд заявил о готовности поддержать покупку английского футбольного клуба частными саудовскими инвесторами.

Между тем стоимость Tesla опустилась на 0,2%. Компания сообщила о том, что отзывает около 80 тыс. электромобилей в Китае из-за проблем с программным обеспечением и ремнями безопасности. Между тем глава Tesla Илон Маск сказал, что компания достигла важной вехи в своем развитии, поскольку теперь бета-версия программы для беспилотного вождения доступна любому владельцу электромобиля компании в Северной Америке.

Акции американского разработчика видеоигр Activision Blizzard подешевели на 4,1% на сообщениях СМИ о том, что Федеральная торговая комиссия (FTC) США может обратиться в суд с требованием заблокировать покупку компании со стороны Microsoft Corp.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 152,97 пункта (0,45%) - до 34347,03 пункта.

Лидерами повышения котировок среди компонентов индекса стали акции Boeing Co., подорожавшие на 2%, а также Home Depot Inc. и UnitedHealth Group - на 1,5%.

Наиболее значительно снизилась стоимость Apple Inc. - на 2%, Intel Corp. - на 1,1%, Nike Inc. - на 0,65%.

Значение Standard & Poor's 500 за день уменьшилось на 1,14 пункта (0,03%), составив 4026,12 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии потерял 58,96 пункта (0,52%), завершив день на отметке 11226,36 пункта.