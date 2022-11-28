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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Рубль слегка снижается относительно доллара и стабилен к юаню на старте торгов

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США слегка растет, юань не меняется на "Московской бирже" на старте торгов в понедельник, рубль немного снижается на фоне дешевеющей нефти и негатива на мировых рынках капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 60,69 руб./$1 (+18,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 21,03 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на "Московской бирже" на 0,5 коп. - до 8,42 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта немного теряет относительно доллара на фоне заметно дешевеющей нефти и отрицательной динамики на мировых рынках капитала.

Цены на нефть продолжили снижение в связи с усилением опасений трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в Китае. Заболеваемость COVID-19 в КНР продолжает расти, что вынуждает власти страны вводить новые карантинные меры. Жесткие ограничения установлены в ряде крупных городов страны - от северного портового Тяньцзиня до южного Гуанчжоу.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $81,35 за баррель, что на 2,73% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $74,12 за баррель, что на 2,83% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник показывают отрицательную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 0,47%, гонконгский Hang Seng - на 1,58%, южнокорейский Kospi - на 1,99%, китайский CSI 300 - на 0,9%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,41%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,65%.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики: Dow Jones Industrial Average поднялся до максимального уровня с 21 апреля, а S&P 500 и Nasdaq снизились.

Между тем на этой неделе будет опубликован ряд важных показателей, включая пересмотренные данные о ВВП США в третьем квартале, а также информацию о состоянии рынка труда в ноябре. Кроме того, в стране начинается сезон активных покупок перед праздниками.

Московская биржа
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