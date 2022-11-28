Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 1-1,3%

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips под давлением дешевеющей нефти (Brent опустилась к $81 за баррель) из-за опасений в отношении спроса на сырье в Китае, а также на фоне ухудшения настроений на внешних фондовых площадках. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 1-1,3%, при этом лидируют в откате акции "Яндекса" в преддверии реструктуризации компании.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2174,14 пункта (-1%), индекс РТС - 1125,98 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,4%.

Доллар подрос до 60,81 рубля (+0,31 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (-3,4%), "НОВАТЭКа" (-1,6%), Polymetal (-1,5%), расписки TCS Group (-1,4%), бумаги "АЛРОСА" (-1,1%), "Газпром нефти" (-1,1%), Сбербанка (-1% и -0,9% "префы"), "НЛМК" (-0,9%), "Роснефти" (-0,9%), "Северстали" (-0,9%), "МТС" (-0,9%), ВТБ (-0,9%), "Магнита" (-0,9%), UC Rusal (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), "Норникеля" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), расписки OZON (-0,5%), акции "Московской биржи" (-0,4%), "ММК" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

"Яндекс" в скором времени может провести корпоративную реструктуризацию, в рамках которой компания будет разделена на российский и международный бизнесы, сообщила в пятницу компания.

Дипломаты Евросоюза соберутся для переговоров по установлению конкретного лимита цен на российскую нефть не ранее понедельника, разногласия внутри блока остаются неизменными, сообщило на выходных агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Россия не будет торговать нефтью со странами, которые будут устанавливать ограничения на ее цену, пока позиция такая, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью в программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия-1".

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, проблемы в Китае прокатятся волной негатива по всем рынкам.

Внешний фон утром в понедельник негативный. Нефть дешевеет из-за слабости спроса в Китае и социальных протестов в этой стране. США решили смягчить санкции против Венесуэлы, рассчитывая на ее нефть. Соответственно, под давлением сырьевой рынок, что является ключевым моментом для акций РФ. Поэтому можно ожидать снижения российских индексов акций и ослабления юаня, полагает аналитик.

По оценке ведущего аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник может развить снижение к отметке 2150 пунктов на фоне ухудшения внешнего фона на сырьевых рынках.

В пятницу стартовал сезон рождественских продаж в США, предварительные данные по которым пока не внушают оптимизма. По данным Adobe Analytics, по итогам прошедшей "Черной пятницы" расходы потребителей составили $9,12 млрд, превысив показатель прошлого года на 2,3%. Результат оказался скромным, учитывая последние данные по инфляции, составившей в октябре 7,7%. Это с учетом того, что средняя скидка для потребителей выросла с 28% до 30%, ввиду желания ритейлеров избавиться от накопившихся запасов.

Коррекционные настроения на мировых рынках в понедельник утром усилились, что особенно выражено на рынках азиатско-тихоокеанского региона из-за протестов в Китае против введения новых ограничений в связи с распространением COVID-19. Пекин, скорее всего, не будет вводить жестких ограничений, как это было раньше, так как это негативно сказывается на экономике Китая, полагает Головинов.

В США индексы акций в пятницу показали смешанную динамику: Dow Jones (+0,5%) поднялся до максимального уровня с 21 апреля, S&P 500 (-0,03%) смог удержаться выше отметки 4000 пунктов, просел Nasdaq (-0,5%). По итогам прошедшей недели индексы выросли: Dow Jones (+1,8%), S&P 500 (+1,5%), Nasdaq (+0,7%).

В пятницу не было публикаций каких-либо статистических данных. Между тем на этой неделе будет опубликован ряд важных показателей, включая пересмотренные данные о ВВП США в третьем квартале, а также информацию о состоянии рынка труда в ноябре. Кроме того, в стране начинается сезон активных покупок перед праздниками.

Тем временем в Азии в понедельник преобладает снижение индексов акций на фоне антиковидных протестов в Китае (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, южнокорейский индекс Kospi - на 1,2%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,6%).

Демонстрации против ограничительных мер, вводимых властями страны из-за коронавирусной инфекции, прошли в ночь на воскресенье в ряде китайских городов, сообщает AP. В частности, в Шанхае на акцию протеста в полночь собрались примерно 300 человек.

В пятницу Народный банк Китая (НБК) объявил о снижении с 5 декабря нормы резервирования для банков на 0,25 процентного пункта, что, как ожидается, высвободит ликвидность на общую сумму 500 млрд юаней ($70 млрд) в финансовой системе.

Норматив резервных требований для крупных банков опустится до 11%, что является минимумом с середины 2007 года. В среднем в банковском секторе страны он будет составлять 7,8%.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены также падают из-за опасений сокращения спроса в Китае на фоне сохраняющих карантинных мер по борьбе с COVID-19, которые уже привели к акциям протеста; цена Brent находится на $4,1 ниже, чем при закрытии основных торгов акциями на МосБирже в пятницу.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $81,25 за баррель (-2,9% и -2% в пятницу), декабрьская цена WTI - $74,09 за баррель (-2,9% и -2,1% в пятницу).

Как сообщает Bloomberg, акции протеста прошли в городах по всей стране, включая столицу Пекин, а также Шанхай, Синьцзян и Ухань, который изначально был эпицентром распространения COVID-19.

Это способствует укреплению доллара США, что снижает привлекательность инвестиций в сырье, а также повышает вероятность еще более существенного ужесточения ограничений китайскими властями, отмечает агентство.

Власти китайского города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) с населением около 17 млн человек распорядились перевести на работу из дома большинство сотрудников коммерческого сектора и госслужащих в связи с угрозой COVID-19, сообщают западные СМИ. Такой режим работы должен продлиться с понедельника по пятницу.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 4,6%, WTI - на 4,8%.