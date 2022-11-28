"Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "НОВАТЭК" и КНК поборются за участок углеводородов на Таймыре

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - ООО "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз", ПАО "НК "Роснефть", ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" и ООО "КНК" подали заявки на участие в аукционе на право пользования недрами Ладукетского участка углеводородов на Таймыре, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды РФ.

Ладукетский участок площадью 1,569 тыс. кв. км располагает прогнозными ресурсами нефти D1 - 15 млн тонн, D2 - 2,2 млн тонн, газа D1 - 66 млрд куб. метров, D2 - 11,8 млрд куб. метров; конденсата D1 - 2 млн тонн. Начальная цена - 24,378 млн рублей.

По данным "Росгеолфонда", Ладукетский участок граничит с Пухуцяяхским участком ООО "Гыдан энерджи" (контролируется "Газпром нефтью") и Южно-Лескинским участком ООО "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз".

Кроме того, "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз" и КНК поборются за Енисейский участок углеводородов площадью 840 кв. км. Прогнозные ресурсы этого участка составляют: нефти D1 - 2,3 млн тонн, D2 - 5,3 млн тонн; газа D1 - 26,9 млрд кубометров, D2 - 40,3 млрд кубометров; конденсата D1 - 2,4 млн тонн, D2 - 3,5 млн тонн. Стартовая цена за лицензию на Енисейский участок - 16,433 млн рублей.

На еще один участок в Красноярском крае, выставленный на аукцион, - Озерный - претендует только КНК. Площадь данного участка 738 кв. км, прогнозные ресурсы нефти D1 - 11,9 млн тонн, D2 - 1,3 млн тонн; газа D1 - 29,8 млрд кубометров, D2 - 5,2 млрд кубометров, конденсата D1 - 1,5 млн тонн, D2 - 0,4 млн тонн. Начальная цена - 35,909 млн рублей.

Все три аукциона назначены на 15 декабря. Победители торгов получат право пользования участками на 27 лет.

Север Красноярского края в последние годы стал крайне привлекательным для нефтегазовых компаний. Минприроды и Роснедра не раз подчеркивали, что в этом неосвоенном регионе формируется новая нефтяная провинция, которую можно сравнить с Ямалом. При этом север Красноярского края подпадает под арктические преференции, которые в 2020 году были приняты на федеральном уровне. Также ожидается, что ресурсная база углеводородов севера Красноярского края станет одним из опорных пунктов роста грузопотока по Севморпути.