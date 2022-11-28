Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

"Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "НОВАТЭК" и КНК поборются за участок углеводородов на Таймыре

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - ООО "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз", ПАО "НК "Роснефть", ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" и ООО "КНК" подали заявки на участие в аукционе на право пользования недрами Ладукетского участка углеводородов на Таймыре, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды РФ.

Ладукетский участок площадью 1,569 тыс. кв. км располагает прогнозными ресурсами нефти D1 - 15 млн тонн, D2 - 2,2 млн тонн, газа D1 - 66 млрд куб. метров, D2 - 11,8 млрд куб. метров; конденсата D1 - 2 млн тонн. Начальная цена - 24,378 млн рублей.

По данным "Росгеолфонда", Ладукетский участок граничит с Пухуцяяхским участком ООО "Гыдан энерджи" (контролируется "Газпром нефтью") и Южно-Лескинским участком ООО "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз".

Кроме того, "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз" и КНК поборются за Енисейский участок углеводородов площадью 840 кв. км. Прогнозные ресурсы этого участка составляют: нефти D1 - 2,3 млн тонн, D2 - 5,3 млн тонн; газа D1 - 26,9 млрд кубометров, D2 - 40,3 млрд кубометров; конденсата D1 - 2,4 млн тонн, D2 - 3,5 млн тонн. Стартовая цена за лицензию на Енисейский участок - 16,433 млн рублей.

На еще один участок в Красноярском крае, выставленный на аукцион, - Озерный - претендует только КНК. Площадь данного участка 738 кв. км, прогнозные ресурсы нефти D1 - 11,9 млн тонн, D2 - 1,3 млн тонн; газа D1 - 29,8 млрд кубометров, D2 - 5,2 млрд кубометров, конденсата D1 - 1,5 млн тонн, D2 - 0,4 млн тонн. Начальная цена - 35,909 млн рублей.

Все три аукциона назначены на 15 декабря. Победители торгов получат право пользования участками на 27 лет.

Север Красноярского края в последние годы стал крайне привлекательным для нефтегазовых компаний. Минприроды и Роснедра не раз подчеркивали, что в этом неосвоенном регионе формируется новая нефтяная провинция, которую можно сравнить с Ямалом. При этом север Красноярского края подпадает под арктические преференции, которые в 2020 году были приняты на федеральном уровне. Также ожидается, что ресурсная база углеводородов севера Красноярского края станет одним из опорных пунктов роста грузопотока по Севморпути.

Роснефть Таймыр Минприроды РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подешевела до минимума с января

ГК "Руст" перенесла розлив виски Darrow из Шотландии в Подмосковье

ГК "Руст" перенесла розлив виски Darrow из Шотландии в Подмосковье

Apple может недовыполнить план по iPhone 14 Pro на 6 млн шт. из-за проблем на заводе

Apple может недовыполнить план по iPhone 14 Pro на 6 млн шт. из-за проблем на заводе

Право эмитентов не раскрывать чувствительную информацию продлено до 1 июля 2023 г.

Мировые эксперты отмечают, что инфляция в мире достигла пика и будет ослабевать

Оператор аренды самокатов Whoosh объявил о планах провести IPO

"Газпром" решил не снижать подачу газа в Молдавию

"Газпром" решил не снижать подачу газа в Молдавию

Американцы потратили рекордные $9 млрд на онлайн-покупки в "черную пятницу"

Цены на нефть падают на фоне протестов в Китае

"Соллерс" начал выпуск легких коммерческих авто под своим брендом в Татарстане

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });