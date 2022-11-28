Банк Японии зафиксировал убыток от японских госбумаг впервые за 16 лет

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Банк Японии зафиксировал балансовый убыток от принадлежащего ему пакета японских гособлигаций впервые более чем за 16 лет - с марта 2006 года.

По данным ЦБ, по состоянию на конец сентября нереализованный убыток от владения госбумагами составил 874,9 млрд иен ($6,29 млрд) по сравнению с прибылью в размере 4,373 трлн иен на конец марта.

Эти изменения обусловлены резким повышение доходности бондов, отмечает MarketWatch. В сентябре доходность 10-летних гособлигаций выросла до 0,25% годовых - уровня, установленного Банком Японии в качестве потолка.