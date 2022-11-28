Х5 13 декабря досрочно погасит два выпуска облигаций общим объемом 10 млрд рублей

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Group) приняло решение 13 декабря досрочно погасить два выпуска облигаций серий 001Р-08 и 001Р-09 объемом по 5 млрд рублей каждый, говорится в сообщениях компании.

Выпуски будут погашены в дату окончания 6-го купонного периода.

Оба облигационных займа сроком обращения 15 лет были размещены в декабре 2019 года по ставке полугодового купона 6,7% годовых до оферты с исполнением 16 декабря 2022 года. Последующие ставки купонов эмитент не устанавливал.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 70 млрд рублей.