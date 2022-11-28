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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Дизельное топливо в ноябре подорожало на московских АЗС почти на 2 рубля

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Стоимость дизельного топлива на столичных АЗС вновь активно росла на минувшей неделе. С начала ноября ДТ подорожало почти на 2 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

На неделе с 21 по 27 ноября средняя стоимость дизтоплива на столичных заправках выросла на 49 копеек, до 56,83 руб./л. Наибольший рост зафиксирован на АЗС "Татнефти" – на 2,3 рубля, до 57,08 руб./л - и Teboil (на 1,24 руб., до 55,99 руб./л). ДТ также подорожало на заправках "ЛУКОЙЛа" (на 50 коп., до 56,66 руб./л), "НефтьМагистрали" (на 50 коп., до 57,49 руб./л), "Роснефти" (на 16 коп., до 57,22 руб./л).

По итогам четырех недель ноября средняя розничная стоимость дизтоплива в Москве выросла на 1,92 рубля – с 54,91 руб./л 31 октября до 56,83 руб./л.

Как сообщалось, биржевые цены на дизельное топливо в настоящее время находятся на рекордных максимумах. На 28 ноября стоимость тонны в опте составляет 67,499 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Ранее абсолютный рекорд был зафиксирован в декабре 2021 года – 67,28 тыс. руб./т.

Московская топливная ассоциация СПбМТСБ
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