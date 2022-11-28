Рубль подешевел на фоне снижения цен на нефть и завершения пика налоговых выплат ноября

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро уверенно выросли на "Московской бирже" по итогам торгов понедельника, рубль существенно подешевел к бивалютной корзине в условиях падения цен на нефть и снижения спроса на рублевую ликвидность после прохождения пика налоговых выплат месяца.

Курс доллара США составил 61,23 руб./$1 в 19:00, что на 72,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 63,85 руб./EUR1, подорожав на 93 копейки. Ранее евро превышал 64 рубля впервые с 12 октября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 81,73 копейки – до 62,41 рубля. Курс китайского юаня вырос на 1,1 копейки - до 8,43 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно подешевел к доллару и евро на старте недели в условиях падающей нефти и завершения пика налоговых выплат месяца. В пятницу в бюджет были перечислены НДС, НДПИ и акцизы, что касается нефти, то рынок негативно реагирует на новости о новых вспышках COVID-19 в Китае и мерах властей, предпринимаемых в рамках политики "нулевой терпимости".

В центре внимания участников рынка нефти также находятся продолжающиеся переговоры европейских стран относительно "потолка" цен на российскую нефть и решение США разрешить Chevron Corp. возобновить добычу нефти в Венесуэле.

Эксперты считают, что возврат Chevron в Венесуэлу не приведет к существенному увеличению предложения на мировом рынке в краткосрочной перспективе, поскольку американской компании придется решать технические вопросы, восстановление прежних объемов добычи потребует времени, пишет The Wall Street Journal.

Заметная разница в темпах роста евро и доллара, наблюдавшаяся в ходе дневных торгов, была обусловлена их динамикой на глобальном рынке, в том числе на заявлениях главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, что регулятор продолжит повышать стоимость заимствований, даже несмотря на замедление деловой активности в еврозоне на фоне рекордно высокой инфляции.

"Мы ожидаем, что ставки будут повышены до уровней, которые необходимы для своевременного замедления инфляции до 2%", - сказала глава ЕЦБ в ходе выступления в Европарламенте.

Лагард также усомнилась в том, что инфляция в еврозоне достигла пиковых значений. "Мне хотелось бы думать, что инфляция достигла пика в октябре, но боюсь, что утверждать этого я не могу, - сказала она. - Существует слишком большая неопределенность, особенно в одном компоненте инфляции, а именно в высоких ценах на оптовые поставки энергоносителей, которые сказываются на розничных ценах, чтобы предположить, что инфляция достигла пика. Для меня это стало бы сюрпризом".

Потребительские цены в еврозоне в октябре увеличились на 10,6% в годовом выражении. Предварительные ноябрьские данные будут опубликованы в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают замедления показателя до 10,4%.

Нефть

Цены на нефть отыграли часть дневных потерь, ранее в ходе торгов котировки теряли более 3% под давлением общего снижения аппетита к риску на мировых рынках в связи с проходящими в Китае акциями протеста против ковидных ограничений.

Стоимость сорта Brent опустилась ниже $81 за баррель впервые с 11 января, WTI торгуется на минимуме с декабря.

Акции протеста в минувшие выходные прошли по всей КНР, включая столицу Пекин, а также Шанхай, Синьцзян и Ухань, который изначально был эпицентром распространения COVID-19.

Эксперты опасаются, что неожиданно массовые протесты в Китае, являющемся крупнейшим в мире импортером нефти, могут спровоцировать жесткую реакцию со стороны властей КНР, отмечает агентство Bloomberg.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 в понедельник составляет $82,29 за баррель, что на 1,6% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,88%, до $75,61 за баррель.

Согласно прогнозу аналитической компании Kpler, спрос на нефть в Китае в четвертом квартале текущего года уменьшится до 15,11 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 15,82 млн б/с годом ранее.

Комментарии аналитиков

"Значительную часть дня на внутреннем валютном рынке сохранялась минимальная волатильность. Ключевая пара "доллар-рубль" консолидировалась в узком диапазоне 60-61. Налоговый период в этот раз практически не отразился на торгах. В последнее время цены на нефть устойчиво снижаются на фоне общего падения мирового спроса. Если эта тенденция сохранится, то сокращение валютной выручки у нефтяных компаний может привести к некоторому ослаблению рубля к новому году", - рассказал "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев.

"В понедельник на глобальных фондовых рынках царили негативные настроения, вызванные протестами в Китае на фоне ужесточения антиковидных ограничений. Помимо заметного снижения индексов в США и Европе серьезное давление испытывали и котировки нефти. Стоимость марки Brent опускалась ниже $81 за баррель, что стало минимумом с января текущего года. На российском валютном рынке рубль в первой половине торгового дня игнорировал падение цен на нефть, демонстрируя минимальное изменение в паре с долларом. Вероятно, рубль сдерживали от падения оставшиеся налоговые платежи (в понедельник проходила уплата налога на прибыль) и эффект от крупных выплат накануне в пятницу (дневной отток рублевой ликвидности из банковской системы в бюджет оказался рекордным с февраля текущего года). (. . .)"- говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Однако во второй половине дня рубль достаточно неожиданно перестал чувствовать какую-либо поддержку и в полной мере отыграл падение нефтяных котировок. С уровней 60,8 руб. пара "доллар-рубль" быстро поднялась до отметки 61,2 руб./$1, обновив таким образом максимум с 10 ноября. С учетом роста евро на Forex в паре с долларом укрепление единой европейской валюты на рынке РФ оказалось еще более заметным. Пара "евро-рубль" поднялась выше 64 руб. - впервые с 12 октября. Отметим, что резкое ослабление рубля после завершения налоговых платежей на внутреннем рынке в целом является запоздалой, но логичной реакцией на падение нефтяных котировок за последние дни. В то же время столь резкое изменение позиций российской валюты может быть дополнительно обусловлено локальным спросом на иностранную валюту отдельных крупных игроков", - сказал Кравченко.

Курсы валют

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 ноября на 27,23 копейки, до 60,752 руб./$1, и увеличил курс евро на 42,46 копейки, до 63,3008 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в понедельник поднялся на 32,04 копейки по отношению к пятнице и составил 60,7806 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 34,21 копейки и составил 60,8441 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 674,857 млн, из которых $509,273 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 165,584 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 28,32 копейки, до 63,2725 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" подрос на 51,25 копейки, до 63,3902 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 046,667 млн, из которых EUR371,92 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR674,747 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая упала на 5 базисных пунктов - до 7,22% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,72% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно пятницы, оставшись на отметках 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.