Рубль слегка вырос к доллару и почти не изменился к юаню на старте торгов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США слегка снижается, юань незначительно растет на "Московской бирже" на старте торгов во вторник, рубль пытается укрепиться, трейдеры оценивают долгосрочность смены настроений с негатива на позитив на мировых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 61,1425 руб./$1 (-8,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 39,05 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на "Московской бирже" на 1,5 коп. - до 8,451 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов взял курс на укрепление по отношению к доллару и слабо меняется к юаню при поддержке нефтяных котировок и благодаря спросу на рисковые активы. Ухудшение настроений на мировых рынках из-за опасений снижения деловой активности в КНР пока сменилось позитивом.

На нефтяном рынке наблюдаются попытки котировок отыграть падение после протестов в КНР против жестких антиковидных ограничений и локдаунов. Цены на нефть вышли в плюс.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $84,57 за баррель, что на 1,66% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,26 за баррель, что на 1,32% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник в основном растут: китайский CSI300 увеличился на 2,97 %, японский Nikkei 225 снижается на 0,57%, гонконгский Hang Seng поднялся на 3,85%, южнокорейский Kospi прибавил 0,63%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,16 %. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличился на 0,27 %.

Американские фондовые индексы завершили первые торги этой недели резким падением из-за снижения аппетита инвесторов к риску на фоне роста напряженности в Китае в связи с новыми антиковидными ограничениями. Фондовые индексы США главным образом следовали динамике мировых финансовых рынков в понедельник. Между тем в центре внимания в понедельник были заявления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении их прогнозов дальнейшей монетарной политики. Федрезерв может замедлить темпы подъема процентной ставки, однако пока не планирует прерывать сам процесс.

Трейдеры на этой неделе ждут публикации ряда важных показателей, включая пересмотренные данные об изменении ВВП США в третьем квартале, а также данные о состоянии рынка труда в ноябре. Рынок также следит за сезоном предрождественского шопинга. В "Черную пятницу" совокупные онлайн-покупки американцев составили рекордные $9,12 млрд, показали данные Adobe Analytics. Это на 2,3% превышает прошлогодний показатель.