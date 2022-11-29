Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник коррекционным ростом цен blue chips вслед за отскоком нефти после падения накануне, а также благодаря улучшению настроений в Азии. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,4% во главе с бумагами металлургических компаний.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2184,36 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1127,03 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,3%.

Доллар просел до 61,06 рубля (-0,17 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,3%), "ММК" (+0,7%), UC Rusal (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,5%), "НЛМК" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), Polymetal (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), Сбербанка (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), бумаги "АЛРОСА" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), расписки TCS Group (+0,2%).

Подешевели акции "РусГидро" (-0,6%), "МТС" (-0,5%).

Российские компании готовы представить предложения Китаю по всем ключевым направлениям энергетического сотрудничества (газ, нефть, уголь, электроэнергия, атом), заявил ответственный секретарь президентской Комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе IV Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

По его словам, экспорт нефти из РФ в Китай по итогам января-октября вырос на 9,5% год к году - до почти 72 млн тонн. В перспективе объемы поставок СПГ из России в КНР могут стать сопоставимыми с поставками по трубе, отметил Сечин.

Совет директоров ОАО "МРСК Урала" (+2,2%, до 0,1706 рубля) рекомендовал акционерам на внеочередном собрании принять решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2022 года из расчета 0,01893 рубля на акцию, отсечка реестра 8 января 2023 года, говорится в сообщении компании.

По словам ведущего аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в Китае на выходных прошли протесты против введения строгих COVID-ограничений, и теперь участники рынка не уверены, будет ли Пекин вводить жесткие локдауны, чтобы справиться с новой вспышкой COVID-19. Если власти пойдут на ужесточение карантинов, то это неминуемо приведет к падению спроса на промышленные товары со стороны второй экономики мира.

Тем временем, результаты прошедшего в США "киберпонедельника" оказались значительно лучше, чем "Черной пятницы". По предварительным данным, продажи составили $11,6 млрд, что на 8,5% выше показателя прошлого года.

Настроения на мировых площадках во вторник улучшились, активно восстанавливаются рынки в Азии на фоне слухов об отмене политики "COVID-Zero" в Китае. При этом фьючерсы на S&P 500 демонстрируют скромную динамику из-за выступления президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда, который сообщил, что, вероятно, рынки на данный момент слишком оптимистичны в отношении действий ФРС.

На фоне частичного улучшения внешнего фона индекс МосБиржи может отыграть часть потерь, вернувшись в верхнюю часть диапазона 2150-2200 пунктов. Впрочем, возвращения к уверенному росту ожидать пока не приходится, считает аналитик.

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, нефть Brent отскочила к $85 за баррель на фоне появления новостей в СМИ, что ОПЕК+ в конце недели может принять решение сократить добычу. Однако техническая картина по нефти остается плохой, наметившийся во второй половине ноября нисходящий тренд пока остается в силе, полагает эксперт.

Тем не менее, рынок акций РФ отскакивает вверх вслед за подорожавшей нефтью. Пока не будет принято решение по параметрам "потолка" цен на российскую нефть, а сейчас обсуждается цена в $62 за баррель, и свой вердикт не озвучит ОПЕК+, российская нефтянка будет уязвима. С другой стороны, огромная дивидендная доходность и приближение сроков отсечки реестров по "ЛУКОЙЛу" и "Газпром нефти" не даст бумагам сектора сильно падать и может в любое время спровоцировать ралли в этих двух акциях, полагает Антонов.

В США индексы акций накануне снизились на 1,5-1,6% во главе с Nasdaq из-за снижения аппетита инвесторов к риску на фоне роста напряженности в Китае в связи с новыми антиковидными ограничениями.

Инвесторы обеспокоены тем, что усиление ограничений деловой активности в КНР, второй крупнейшей экономики мира, в связи с новой вспышкой коронавируса может спровоцировать замедление глобального экономического роста.

Также в центре внимания в понедельник были заявления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении их прогнозов дальнейшей монетарной политики.

Федрезерв может замедлить темпы подъема процентной ставки, однако пока не планирует прерывать сам процесс, сказала президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер в интервью Financial Times. Октябрьский отчет об инфляции был хорошим, отметила также Местер, добавив, что она предпочла бы дождаться еще нескольких отчетов и увидеть более устойчивое замедление инфляции. Также она хотела бы увидеть более сбалансированную ситуацию на рынке труда.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Джеймс Баллард, в свою очередь, считает, что ФРС придется держать ключевую ставку выше 5% на протяжении 2023 года, до начала 2024 года для того, чтобы эффективно побороть инфляцию.

Трейдеры на этой неделе ждут публикации ряда важных показателей, включая пересмотренные данные об изменении ВВП США в третьем квартале, а также данные о состоянии рынка труда в ноябре.

Между тем, во вторник растут индексы акций в Азии за исключением просевшей на статистике Японии (японский Nikkei 225 потерял 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 1%, шанхайский Shanghai Composite прибавил 2,2%, гонконгский Hang Seng растет на 3,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

Розничные продажи в Японии в октябре выросли по итогам восьмого месяца подряд, однако темпы их повышения замедлились по сравнению с сентябрем и оказались хуже ожиданий аналитиков.

Согласно данным министерства экономики, торговли и промышленности, розничные продажи в октябре выросли на 4,3% в годовом выражении после роста в сентябре на 4,8%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 5%. По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи увеличились на 0,2% после подъема на 1,5% в сентябре.

Безработица в Японии в октябре осталась на уровне 2,6%, тогда как аналитики ожидали ее сокращения до 2,5%.

Рынки Китая и Гонконга выросли вслед за скачком котировок акций девелоперов после смягчения ограничений для сектора накануне. Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC) заявила в понедельник об отмене многолетнего запрета для зарегистрированных на бирже девелоперов на продажу акций на внутреннем рынке с целью привлечения средств для выплаты долгов и сделок M&A. Такое решение было принято, чтобы поддержать "стабильное и устойчивое" развитие сектора, отметила CSRC.

Поддержку китайскому рынку также оказывают усиливающиеся ожидания трейдеров, что Пекин пойдет на смягчение карантинных ограничений после массовых протестов в стране в минувшие выходные.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вверх после падения накануне до минимумов почти за год; цена Brent находится на $2,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в понедельник.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $84,53 за баррель (+1,6% и -0,5% в понедельник), январская цена WTI - $78,33 за баррель (+1,4% и -1,3% накануне).

В ходе торгов в понедельник Brent падала до минимума с января, а WTI - до самой низкой отметки с декабря прошлого года, по данным Dow Jones Market Data. Причиной падения стали массовые акции протеста против локдаунов, прошедшие в минувшие выходные на всей территории Китая, включая Пекин, Шанхай, Синьцзян и Ухань.

Эксперты опасаются, что неожиданно массовые протесты в Китае, являющемся крупнейшим в мире импортером нефти, могут спровоцировать жесткую реакцию со стороны властей КНР, отмечает агентство Bloomberg.

Однако затем на рынок после долгих выходных вернулись американские трейдеры, и цены на нефть отошли от сессионных минимумов.

Внимание рынка теперь направлено на очередное заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря, и на переговоры относительно введения "потолка" цен на российскую нефть. Страны Евросоюза в понедельник снова не смогли прийти к консенсусу, поскольку некоторые страны сочли предложенный лимит цен на уровне $62 за баррель слишком высоким, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.