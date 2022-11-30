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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Москва ищет инвестора для выпуска аккумуляторов для электротранспорта

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Москвы проведет электронный конкурс на локализацию в течение трех лет производства аккумуляторов для электротранспорта в столице, сообщила в среду пресс-служба правительства города.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин.

"По условиям контракта поставщик-инвестор возьмет на себя обязательство в течение 3 лет локализовать на территории города Москвы производство 5 типов аккумуляторных батарей для электротранспорта, в т.ч. для электробусов, трамвайных вагонов, электромобилей "Москвич", речного транспорта, электросамокатов и велосипедов", - говорится в сообщении.

Предполагается, что в рамках контракта производство должно быть организовано на одной из площадок Особой экономической зоны "Технополис "Москва", частные инвестиции в проект должны составить не менее 3 млрд рублей. При этом правительство столицы возьмет на себя обязательство о закупках продукции предприятия в течение 7 лет.

Конкурс на заключение государственного контракта со встречными инвестиционными обязательствами будет проводиться в электронном виде, отмечается в сообщении.

Москва
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