Золото подорожало и завершает месяц в плюсе впервые с марта

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Золото дорожает на торгах в среду благодаря сигналам смягчения карантинных ограничений в Китае и завершает месяц ростом впервые с марта.

Цена февральских фьючерсов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже к 19:50 по московскому времени выросла на 0,2%, до $1767,8 за унцию. В ноябре драгметалл подорожал почти на 7%, что, по данным FactSet, является самым существенным подъемом его стоимости с мая 2021 года.

Внимание участников рынка в среду направлено на выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Брукингском институте, намеченное на 21:30 по московскому времени .

Инвесторы надеются, что Пауэлл намекнет на возможность замедления темпов подъема базовой процентной ставки, что поддержало бы золото, отмечает Market Watch.

"Трейдеры и инвесторы будут ждать, что Пауэлл сделает разворот от "ястребиных" к несколько более "голубиным" заявлениям в отношении денежно-кредитной политики, учитывая недавние сигналы того, что инфляция в США, возможно, уже достигла своего пика", - отмечает главный аналитик Kitco.com Джим Вайкофф.

Мартовские фьючерсы на серебро подорожали в ходе торгов на 2,1%, до $21,89 за унцию, цена меди с поставкой в марте поднялась на 2,8%, до $3,74 за фунт.