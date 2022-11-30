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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

"АвтоВАЗ" в ноябре продал на 12,5% больше автомобилей Lada, чем в октябре

В сравнении с прошлым годом снижение показателя составило 16%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" в ноябре реализовал в РФ около 21,5 тыс. автомобилей Lada. По подсчетам "Интерфакса", рост продаж "АвтоВАЗа" в ноябре 2022 года по сравнению с октябрем составил около 12,5%, снижение в годовом выражении - около 16%.

"Продажи сейчас отстают от производства. По продуктам "АвтоВАЗа" в ноябре, наверное, они будут где-то в пределах 21,5 тыс. автомобилей", - сообщил журналистам глава компании Максим Соколов в кулуарах форума "Российский промышленник".

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в октябре этого года автопроизводитель продал на российском рынке чуть больше 19,1 тыс. машин, в ноябре прошлого года - чуть менее 25,6 тыс. единиц.

Как сообщалось, по итогам января-октября 2022 г. "АвтоВАЗ" продал в РФ 142 091 автомобиль, что на 51,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рыночная доля увеличилась до 28,4% (+5,4 п.п.)

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из РФ являются ФГУП "НАМИ" (67,7%) и госкорпорация "Ростех" (32,3%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".

АвтоВАЗ
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