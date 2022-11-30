Маркировка жидкости для вейпов станет обязательной с 15 декабря

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Маркировка жидкости для вейпов и других электронных систем курения станет обязательной с 15 декабря 2022 года.

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В систему маркировки уже включены сигареты, папиросы, сигары, сигариллы, биди, кретек, табаки курительные, нюхательные, жевательные, трубочные и для кальяна. 15 февраля также начался эксперимент по маркировке отдельных видов никотинсодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина.

Оператором системы маркировки в РФ является ЦРПТ - совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).