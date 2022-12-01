Рубль демонстрирует слабые колебания на старте торгов из-за влияния противоречивых факторов

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США слегка снижается, юань подрастает на "Московской бирже" на старте торгов в четверг, рубль слабо меняется на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 60,82 руб./$1 (-17 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 6,03 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на "Московской бирже" на 4,1 коп. - до 8,634 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительные изменения к доллару и юаню из-за влияния на него разнонаправленных факторов. Нацвалюта испытывает некоторое давление от наметившейся отрицательной коррекции нефтяных цен после заметного роста в среду. Однако поддержку рублю оказывает позитивный настрой глобальных инвесторов по отношению к рисковым активам.

Выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла вечером в среду соответствовало ожиданиям рынка. В частности, его заявления, что темпы повышения процентных ставок в декабре замедлятся, что спровоцировало рост оптимизма на торговых площадках. При этом глава Федрезерва добавил, что ставки могут оказаться выше, чем предполагалось в сентябре.

Внимание нефтяного рынка постепенно переключается на заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о дальнейшем сокращении квот на добычу.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $86,71 за баррель, что на 0,30% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $80,39 за баррель, что на 0,20% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг демонстрируют позитив: китайский CSI300 увеличился на 1,28%, японский Nikkei 225 растет на 1,11%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,6%, южнокорейский Kospi прибавил 0,25%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,79%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличился на 0,11 %.

Экономическая активность в США осенью практически не изменилась, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). Федеральные резервные банки пяти округов сообщили о слабом повышении активности в октябре-ноябре, в то время как остальные семь - о стабильном состоянии экономики или незначительном снижении.

"Процентные ставки и инфляция продолжали оказывать давление на активность, и многие респонденты высказывали значительную неопределенность или усиление пессимизма в отношении будущего", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что инфляция будет оставаться высокой, сообщается в документе. Кроме того, больше представителей бизнеса высказали беспокойство относительно возможной рецессии в американской экономике в 2023 году.