Минсельхоз не ожидает снижения посевных площадей в 2023 году

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Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства РФ не ожидает снижения посевных площадей в следующем году, сообщил "Интерфаксу" заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин в четверг.

"Мы сейчас заканчиваем работу по формированию посевной площади на следующий год и не фиксируем снижения", - заявил Разин в кулуарах Пермского инженерно-промышленного форума.

По его словам, не исключено, что будет небольшое увеличение посевных площадей по сравнению с уровнем текущего года, однако оно будет несущественным.

Он напомнил, что в текущем году площадь под посевы была увеличена на 1 млн га.

Ранее со ссылкой на министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева сообщалось, что посевная площадь сельхозкультур под урожай 2023 года в РФ по сравнению с текущим годом может увеличиться на 200 тыс. га и превысит 82 млн га.

В ноябре глава Минсельхоза говорил, что планируется сохранить механизм авансирования затрат сельхозпроизводителей. Обычно субсидии сельхозпроизводители получали после посевной кампании в случае увеличения площади сева или объемов производства. Но в начале года Минсельхоз рекомендовал органам управления АПК внести поправки в законодательство, предусматривающие авансирование части затрат в рамках субсидий. Эта мера направлена на своевременное проведение сельхозработ, поддержку рентабельности в растениеводстве.