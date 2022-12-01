ЦБ ожидает, что банки РФ при реализации шоков в 2023 г. сохранят устойчивость

Но некоторым банкам может потребоваться докапитализация, предполагает регулятор

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Российский банковский сектор сохранит устойчивость в случае реализации в 2023 году стрессового сценария, однако некоторым банкам может потребоваться докапитализация в размере до 0,7 трлн рублей, говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ РФ.

Банк России провел стресс-тест банковского сектора на горизонте до конца 2023 года по сценарию, предполагающему сохранение санкционного давления, ухудшение кредитного качества заемщиков, а также стагфляцию мировой экономики. Расчет проводился по данным на 1 июля 2022 года.

Кредитный риск по корпоративному портфелю рассматривался на базе как индивидуального анализа потенциального обесценения ссуд крупнейших заемщиков, так и портфельной оценки с учетом отраслевой специфики компаний. В сценарии учтен эффект от отмены регулятивных послаблений, влияющих на достаточность капитала банков. Риск потерь по заблокированным активам оценивался с учетом планируемого десятилетнего графика резервирования данных инструментов.

Основной драйвер убытков - кредитные потери на фоне ухудшения финансового положения крупных компаний. Доформирование резервов по кредитному портфелю за рассматриваемый период в целом в случае реализации сценария может составить 4,5 трлн рублей. Средняя стоимость риска на горизонте стресса в корпоративном портфеле оценивается в 3,5%, по ипотечному жилищному кредитованию - 1,2%, а по прочим кредитам физических лиц - 4,9%.

В целом накопленный за последние годы запас капитала банковского сектора позволяет большинству кредитных организаций сохранить устойчивость в условиях данного сценария: достаточность капитала банков на рассматриваемом горизонте может снизиться в совокупности на 2,6 п.п., но в целом банковский сектор сохранит значимый буфер капитала, а также потенциал для кредитования (около 40,7 трлн рублей по итогам 2023 года), говорится в обзоре.

Однако некоторым банкам в случае реализовавшихся шоков может потребоваться докапитализация: ее общий объем оценивается в размере до 0,7 трлн рублей на прогнозном горизонте.

"При этом потребность в увеличении капитала может быть распределена во времени или снижаться, поскольку банки уже сейчас предпринимают активные действия для восполнения капитала, взаимодействуя со своими собственниками по вопросам докапитализации, а также снижая возросший в кризис уровень рисков", - отмечает ЦБ.

На фоне восстановления ситуации в банковском секторе Банк России планирует уже с начала 2023 года отменить часть регуляторных послаблений, в том числе связанных с переоценкой стоимости ценных бумаг и фиксацией курсов валют для расчета нормативов. В то же время в условиях высокой неопределенности относительно кредитного качества Банк России продлевает послабления по формированию резервов по кредитам гражданам и бизнесу. Для того, чтобы не допустить сжатия кредитного портфеля в условиях отмены отдельных регуляторных послаблений, Банк России планирует временно отменить надбавки к нормативам достаточности капитала.