Спрос на "социальные" бонды "Ростелекома" в 4 раза превысил предложение

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Спрос на выпуск "социальных" облигаций ПАО "Ростелеком" серии 001P-06R объемом 10 млрд рублей превысил предложение в 4 раза и составил более 40 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

Высокий спрос позволил эмитенту несколько раз снизить ориентир купона и установить его на уровне 8,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,15%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.

"Новый выпуск "Ростелекома" стал первым выпуском социальных облигаций корпоративного эмитента на российском рынке после более чем годового перерыва. Четырехкратная переподписка отражает устойчивый интерес инвесторов к компании и позволяет выпуску стать новым рыночным бенчмарком для всего сегмента социальных облигаций", - прокомментировал итоги сбора заявок начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания РСХБ Юрий Новиков, слова которого приводятся в релизе.

Срок обращения выпуска - 2,75 года, купоны квартальные.

Сбор заявок прошел 1 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,1% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался.

Помимо РСХБ, организаторами выступают Газпромбанк, БК "Регион" и Московский кредитный банк.

Техразмещение запланировано на 9 декабря.

Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование затрат на комплексные социальные проекты, реализуемые в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура": "Создание инфраструктуры для подключения к сети "Интернет" социально значимых объектов (СЗО)" и "Устранение цифрового неравенства (УЦН)".

В настоящее время в обращении находятся 15 биржевых выпусков облигаций компании на 175 млрд рублей.