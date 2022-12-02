В Узбекистане с начала года создано более 700 предприятий с российским капиталом

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Более 700 предприятий с российским капиталом начали работать в Узбекистане с начала 2022 года, сообщил премьер республики Абдулла Арипов.

"За минувшие несколько лет количество предприятий с участием российских инвестиций в Узбекистане утроилось и составило около 3000. При этом только с начала этого года создано более 700 предприятий", - сказал Арипов на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран с участием премьера РФ Михаила Мишустина.

Он отметил, что на территории России работают около 1000 предприятий с участием узбекского капитала.

Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом Узбекистане, совместно с Ариповым они проводят в Самарканде заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств, а также выступили на пленарном заседании Российско-Узбекского бизнес-форума.