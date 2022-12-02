Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Эксперты отметили, что глобальная инфляция прошла свой пик

Эксперты отметили, что глобальная инфляция прошла свой пик
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в странах мира, вероятно, уже достигла пиковых значений, однако потенциально медленное снижение показателя с максимумов за несколько десятилетий, скорее всего, будет означать, что она останется проблемой для центральных банков в 2023 году, пишет Bloomberg.

Статданные из США и Европы, опубликованные на этой неделе, указали на ослабление ключевых инфляционных показателей. Так, индекс потребительских цен (индекс PCE, внимательно отслеживаемый Федрезервом) в США в годовом выражении вырос на 6% в октябре после подъема на 6,3% в сентябре.

Тем временем потребительские цены в еврозоне в ноябре увеличились на 10% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,6% в октябре, когда показатель достиг максимума с начала ведения расчетов.

Инфляционные ожидания инвесторов также ослабевают. В свою очередь проблемы с цепочками поставок, связанные с пандемией коронавируса и конфликтом России и Украины, уменьшаются.

Кроме того, появляются признаки, указывающие на то, что повышение ключевых ставок мировыми центробанками начинает приносить плоды, хотя и медленными темпами.

На этом фоне эксперты Bloomberg Economics полагают, что глобальная инфляция достигла пика на уровне 9,8% в годовом выражении в третьем квартале и теперь замедляется и может составить 9,5% по итогам четвертого квартала текущего года, а к концу 2023 года достигнуть 5,3%.

В то же время они отмечают сохранение рисков, в том числе неустойчивое восстановление цепочек поставок, вероятность нового скачка цен на сырьевые товары по мере открытия китайской экономики и необходимость повышения зарплат в связи с высокой стоимостью жизни.

Достижение пиковых значений инфляции "не означает, что худшее позади", говорит главный экономист Bloomberg Том Орлик.

"Несмотря на снижение, потребительские цены останутся существенно выше комфортного уровня для банков, делая необходимым дальнейшее ужесточение монетарной политики, даже несмотря на риск рецессии", - отметил эксперт.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Биткойн опустился ниже $17 тыс. в преддверии отчета по рынку труда США

Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился ниже 93%

Цена нефти Brent поднялась до $86,99 за баррель

Глава "АЛРОСА" Сергей Иванов покинет компанию

Правительство утвердило директиву о назначении Волкова главой "Почты России"

Минюст зарегистрировал приказы об увеличении цен "Газпрома" с декабря на 8,5%

Проблемы с производством iPhone могут стоить Apple $8 млрд выручки в IV квартале

Проблемы с производством iPhone могут стоить Apple $8 млрд выручки в IV квартале

"Газпром" в морозном ноябре обновляет рекорды поставок на российский рынок

"Газпром" в морозном ноябре обновляет рекорды поставок на российский рынок

Инвесторы вывели из криптовалютных фондов почти $20 млрд в ноябре

Инвесторы вывели из криптовалютных фондов почти $20 млрд в ноябре
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });