Эксперты отметили, что глобальная инфляция прошла свой пик

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Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в странах мира, вероятно, уже достигла пиковых значений, однако потенциально медленное снижение показателя с максимумов за несколько десятилетий, скорее всего, будет означать, что она останется проблемой для центральных банков в 2023 году, пишет Bloomberg.

Статданные из США и Европы, опубликованные на этой неделе, указали на ослабление ключевых инфляционных показателей. Так, индекс потребительских цен (индекс PCE, внимательно отслеживаемый Федрезервом) в США в годовом выражении вырос на 6% в октябре после подъема на 6,3% в сентябре.

Тем временем потребительские цены в еврозоне в ноябре увеличились на 10% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,6% в октябре, когда показатель достиг максимума с начала ведения расчетов.

Инфляционные ожидания инвесторов также ослабевают. В свою очередь проблемы с цепочками поставок, связанные с пандемией коронавируса и конфликтом России и Украины, уменьшаются.

Кроме того, появляются признаки, указывающие на то, что повышение ключевых ставок мировыми центробанками начинает приносить плоды, хотя и медленными темпами.

На этом фоне эксперты Bloomberg Economics полагают, что глобальная инфляция достигла пика на уровне 9,8% в годовом выражении в третьем квартале и теперь замедляется и может составить 9,5% по итогам четвертого квартала текущего года, а к концу 2023 года достигнуть 5,3%.

В то же время они отмечают сохранение рисков, в том числе неустойчивое восстановление цепочек поставок, вероятность нового скачка цен на сырьевые товары по мере открытия китайской экономики и необходимость повышения зарплат в связи с высокой стоимостью жизни.

Достижение пиковых значений инфляции "не означает, что худшее позади", говорит главный экономист Bloomberg Том Орлик.

"Несмотря на снижение, потребительские цены останутся существенно выше комфортного уровня для банков, делая необходимым дальнейшее ужесточение монетарной политики, даже несмотря на риск рецессии", - отметил эксперт.