Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

"Татнефть" консолидирует узбекское предприятие по производству шин

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - "Татнефть" в Самарканде подписала соглашение с "Узкимёсаноат" о выкупе узбекского предприятия ООО "Биринчи резинотехника заводи", сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

В результате сделки "Татнефть" получит 100%-й контроль над предприятием.

Как сообщалось, на базе ООО "Биринчи резинотехника заводи" "Татнефть" и АО "Узкимёсаноат" планировали создать совместное предприятие. Соответствующее соглашение было подписано в ноябре 2019 года. Предполагалось, что БРЗ будет интегрирован в шинный бизнес "Татнефти".

Также в ходе мероприятий визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Узбекистан генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов и председатель правления "Узбекнефтегаза" Мехриддин Абдуллаев подписали меморандум о взаимопонимании.

БРЗ был основан в 2014 году постановлением президента республики Узбекистан "О мерах по организации строительства завода резинотехнических изделий на территории свободной индустриальной зоны "Ангрен" в Республике Узбекистан".

С июля 2018 года начато производство продукции с годовой производственной мощностью 3 млн автомобильных шин, 200 тыс. сельскохозяйственных шин и 100 тыс. погонных метров конвейерной ленты.

В 2021 году предприятие изготовило 244,9 тыс. автошин, 4,63 тыс. шин для сельскохозяйственной техники и 29,7 тысяч погонных метров конвейерных лент. Автомобильные и сельскохозяйственные шины выпускаются под брендом BARS.

Татнефть Узбекистан Узкимёсаноат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эксперты отметили, что глобальная инфляция прошла свой пик

Эксперты отметили, что глобальная инфляция прошла свой пик

Биткойн опустился ниже $17 тыс. в преддверии отчета по рынку труда США

Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился ниже 93%

Цена нефти Brent поднялась до $86,99 за баррель

Глава "АЛРОСА" Сергей Иванов покинет компанию

Правительство утвердило директиву о назначении Волкова главой "Почты России"

Минюст зарегистрировал приказы об увеличении цен "Газпрома" с декабря на 8,5%

Проблемы с производством iPhone могут стоить Apple $8 млрд выручки в IV квартале

Проблемы с производством iPhone могут стоить Apple $8 млрд выручки в IV квартале

"Газпром" в морозном ноябре обновляет рекорды поставок на российский рынок

"Газпром" в морозном ноябре обновляет рекорды поставок на российский рынок
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });