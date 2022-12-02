"Татнефть" консолидирует узбекское предприятие по производству шин

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - "Татнефть" в Самарканде подписала соглашение с "Узкимёсаноат" о выкупе узбекского предприятия ООО "Биринчи резинотехника заводи", сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

В результате сделки "Татнефть" получит 100%-й контроль над предприятием.

Как сообщалось, на базе ООО "Биринчи резинотехника заводи" "Татнефть" и АО "Узкимёсаноат" планировали создать совместное предприятие. Соответствующее соглашение было подписано в ноябре 2019 года. Предполагалось, что БРЗ будет интегрирован в шинный бизнес "Татнефти".

Также в ходе мероприятий визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Узбекистан генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов и председатель правления "Узбекнефтегаза" Мехриддин Абдуллаев подписали меморандум о взаимопонимании.

БРЗ был основан в 2014 году постановлением президента республики Узбекистан "О мерах по организации строительства завода резинотехнических изделий на территории свободной индустриальной зоны "Ангрен" в Республике Узбекистан".

С июля 2018 года начато производство продукции с годовой производственной мощностью 3 млн автомобильных шин, 200 тыс. сельскохозяйственных шин и 100 тыс. погонных метров конвейерной ленты.

В 2021 году предприятие изготовило 244,9 тыс. автошин, 4,63 тыс. шин для сельскохозяйственной техники и 29,7 тысяч погонных метров конвейерных лент. Автомобильные и сельскохозяйственные шины выпускаются под брендом BARS.