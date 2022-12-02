МВФ призвал Азию готовиться к "исключительной неопределенности" из-за ситуации в Китае

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Азиатским странам следует быть готовыми к "исключительной неопределенности", учитывая ослабление экономической активности в Китае из-за ковидных ограничений, а также растущее инфляционное давление в мире, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Мы не знаем, как долго будут длиться эти шоки или какие другие потрясения будут впереди, поэтому нам нужно восстановить и сберечь резервы, быть готовыми использовать весь имеющийся в нашем распоряжении инструментарий", - приводит газета Financial Times слова выступления Георгиевой на мероприятии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в пятницу.

Она отметила, что инфляционное давление продолжает усиливаться, хотя темпы роста потребительских цен в Азии в 2022 году, вероятно, будут относительно низкими - в среднем 4%.

Глава МВФ также предупредила о рисках, связанных с ослаблением азиатских валют относительно доллара США.

В ходе другого выступления - на Международном финансовом форуме в Гуанчжоу - Георгиева отметила важность того, каким образом, китайские власти меняют антиковидную политику, чтобы ограничить экономический ущерб.

Дополнительные стимулы со стороны китайских властей помогут поддержать финансовую стабильность в КНР вместе с недавно принятыми мерами помощи компаниям сферы недвижимости, добавила она.