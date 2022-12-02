Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

МВФ призвал Азию готовиться к "исключительной неопределенности" из-за ситуации в Китае

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Азиатским странам следует быть готовыми к "исключительной неопределенности", учитывая ослабление экономической активности в Китае из-за ковидных ограничений, а также растущее инфляционное давление в мире, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Мы не знаем, как долго будут длиться эти шоки или какие другие потрясения будут впереди, поэтому нам нужно восстановить и сберечь резервы, быть готовыми использовать весь имеющийся в нашем распоряжении инструментарий", - приводит газета Financial Times слова выступления Георгиевой на мероприятии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в пятницу.

Она отметила, что инфляционное давление продолжает усиливаться, хотя темпы роста потребительских цен в Азии в 2022 году, вероятно, будут относительно низкими - в среднем 4%.

Глава МВФ также предупредила о рисках, связанных с ослаблением азиатских валют относительно доллара США.

В ходе другого выступления - на Международном финансовом форуме в Гуанчжоу - Георгиева отметила важность того, каким образом, китайские власти меняют антиковидную политику, чтобы ограничить экономический ущерб.

Дополнительные стимулы со стороны китайских властей помогут поддержать финансовую стабильность в КНР вместе с недавно принятыми мерами помощи компаниям сферы недвижимости, добавила она.

МВФ Кристалина Георгиева Азия Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Стоимость перевозки российской нефти может подскочить в 1,5 раза после 5 декабря

Эксперты отметили, что глобальная инфляция прошла свой пик

Эксперты отметили, что глобальная инфляция прошла свой пик

Биткойн опустился ниже $17 тыс. в преддверии отчета по рынку труда США

Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился ниже 93%

Цена нефти Brent поднялась до $86,99 за баррель

Глава "АЛРОСА" Сергей Иванов покинет компанию

Правительство утвердило директиву о назначении Волкова главой "Почты России"

Минюст зарегистрировал приказы об увеличении цен "Газпрома" с декабря на 8,5%

Проблемы с производством iPhone могут стоить Apple $8 млрд выручки в IV квартале

Проблемы с производством iPhone могут стоить Apple $8 млрд выручки в IV квартале
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });