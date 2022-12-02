Запасы зерна в сельхозорганизациях РФ к 1 ноября выросли в 1,4 раза

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Запасы зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в сельхозорганизациях РФ на 1 ноября этого года составили 40,29 млн тонн, что в 1,4 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом сообщил Росстат в пятницу.

В том числе запасы пшеницы выросли почти в 1,5 раза и достигли 28,9 млн тонн.

В то же время запасы кукурузы снизились на 44%, до 2,3 млн тонн.

По данным Росстата, за 10 месяцев этого года сельхозорганизации реализовали 45,3 млн тонн зерна, что на 3,8% больше, чем годом ранее. В том числе продажа пшеницы выросла на 6,3%, до 34,4 млн тонн. Реализация кукурузы снизилась на 4,5%, до 4,8 млн тонн.

В октябре сельхозорганизации продали 9,186 млн тонн зерна, что почти в 1,6 раза больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, в том числе 7,217 млн тонн пшеницы (почти в 1,7 раза больше). Кукурузы в октябре было продано 710 тыс. тонн, что на 41,4% меньше, чем год назад.