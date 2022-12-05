Доллар снижается к евро и фунту, но дорожает к иене

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США дешевеет относительно евро и британского фунта стерлингов и дорожает в паре с японской иеной на торгах в понедельник.

Пара евро/доллар по данным на 8:46 по Москве торгуется на уровне $1,0579 по сравнению с $1,0543 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта поднялся до $1,2336 по сравнению с $1,2294 по итогам торгов в пятницу.

Курс доллара к иене повысился в ходе торгов до 134,5 иены по сравнению со 134,31 иены на закрытие предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона) теряет в понедельник 0,38%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,3%.

Доллар снижается на фоне роста спроса на рисковые активы в связи с оптимизмом по поводу смягчения позиции Китая в отношении борьбы с коронавирусом, пишет Trading Economics.

Кроме того, давление на доллар оказывают ожидания относительно того, что Федеральная резервная система США замедлит темпы повышения процентных ставок.

Опубликованные на минувшей неделе данные американского Министерства труда указали, что количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 263 тысячи. Прирост стал минимальным с апреля прошлого года. В октябре показатель повысился на 284 тысячи, а не на 261 тысячу, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали еще меньшего роста в прошлом месяце - на 200 тысяч, показали опросы Trading Economics, MarketWatch и агентства Bloomberg.

При этом безработица в США осталась на октябрьском уровне в 3,7%, как и прогнозировалось.

Ноябрьский отчет по рынку труда важен для ФРС, которая проведет очередное заседание 13-14 декабря. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, рынок ждет ее подъема Федрезервом на 50 б.п. - до 4,25-4,5% годовых.