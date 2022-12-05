Мосбиржа дала возможность проводить внебиржевые сделки с облигациями с расчетами в юанях

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 5 декабря предоставляет возможность банкам, брокерам, управляющим компаниям и их клиентам заключать внебиржевые сделки с облигациями с расчетами в китайских юанях, говорится в сообщении биржи.

Новый режим торгов открывает дополнительные возможности для использования китайского юаня в операциях на рынке ценных бумаг, отмечается в сообщении, распространенном в понедельник.

Расчеты в юанях стали доступны по всем облигациям и еврооблигациям в рамках сервиса двусторонних сделок с центральным контрагентом, который позволяет совершать операции с почти 2,5 тысячами облигаций. Сервис был запущен в апреле 2022 года. Суммарный объем внебиржевых сделок с момента старта работы сервиса превысил 180 млрд рублей.