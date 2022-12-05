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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

АСВ досрочно полностью выплатило Банку России кредит

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) досрочно полностью погасило кредит Банка России, выданный для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале госкорпорации.

Последний транш в размере 24 млрд рублей АСВ перечислило Банку России 2 декабря 2022 года.

Как отмечает АСВ, в 2013-2015 годах на фонд пришлась пиковая нагрузка - лицензии лишились порядка 130 банков. Совокупный объем страховой ответственности агентства по ним составил более 500 млрд рублей, превысив накопленные средства. В связи с этим был задействован механизм предоставления регулятором дополнительной ликвидности.

Всего из лимита кредитной линии ЦБ в 1 трлн рублей АСВ выбрало 842 млрд рублей. В конце 2017 года размер поступлений в фонд страхования вкладов позволил агентству начать возврат средств.

АСВ планировало полностью погасить кредит Банка России в 2023 году и после этого начать накапливать средства в фонде. Однако в отчете за первое полугодие госкорпорация сообщила, что может погасить кредит перед ЦБ уже в 2022 году.

В общей сложности АСВ выплатило Банку России 880,4 млрд рублей, из них 842 млрд рублей - в счет погашения основной суммы долга, 38,4 млрд рублей - выплаты процентов за пользование кредитом. В 2022 году госкорпорация перечислила ЦБ в счет погашения 240,4 млрд рублей, включая основную сумму долга и проценты.

"Досрочное исполнение обязательств стало возможным благодаря интенсификации ликвидационных процедур, которая ускорила пополнение конкурсной массы ликвидируемых банков. Завершение выплат по кредиту Банка России - знаковое событие. С этого момента начинается профицитное формирование фонда обязательного страхования вкладов", - указывает АСВ.

Объем фонда по состоянию на 30 июня 2022 года составлял 84,6 млрд рублей. По итогам 2023 года он может вырасти до 180-190 млрд рублей, прогнозировал ранее генеральный директор АСВ Андрей Мельников.

До 2015 года фонд формировался в основном за счет регулярных взносов банков-участников, а также платежей из конкурсной массы ликвидируемых банков в счёт погашения задолженности, образующийся после выплаты вкладчикам страхового возмещения. Максимальный объем средств в фонде был накоплен в конце 2013 года - около 230 млрд рублей.

АСВ Банк России
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