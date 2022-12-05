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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Суд ввел конкурсное производство в новосибирской структуре "Роснано"

Компания управляет крупнейшим в России заводом по выпуску литий-ионных аккумуляторов

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом ООО "Литэко" (Новосибирская область, 99,99% компании принадлежит "Роснано"), сообщается в картотеке арбитражных дел. В компании открыто конкурсное производство до 2 июня 2023 года, говорится в определении суда.

В конце января 2022 года ООО "Литэко" подало в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о собственном банкротстве в связи с задолженностью в 317,2 млн рублей. В мае суд ввел наблюдение в компании.

В апреле суд ввел наблюдение в ООО "Лиотех-Инновации", которое принадлежит "Роснано" через "Литэко", по заявлению о его собственном банкротстве в связи с задолженностью на сумму более 432 млн рублей.

Осенью 2016 года ООО "Лиотех-Инновации" получило в управление завод литий-ионных аккумуляторов под Новосибирском, который тогда возобновил деятельность после приостановки из-за отсутствия спроса.

В апреле 2010 года "Роснано" и китайская Thunder Sky подписали пакет документов, регламентирующих создание СП "Литий-ионные технологии" ("Лиотех") по производству Li-ion батарей на основе разработок китайской компании. Китайская сторона получила в "Лиотехе" 50,1%, "Роснано" - 49,9%. Прямой вклад "Роснано" в уставный капитал "Лиотеха" составил 2,09 млрд рублей, "Роснано" также предоставило заем на 5,5 млрд рублей. Thunder Sky, в свою очередь, инвестировала 2,09 млрд рублей в виде денежных средств, технологий и интеллектуальной собственности и предоставила кредит на 3,9 млрд рублей. Кроме того, кредитную поддержку проекту оказывал Сбербанк.

В 2013 году Thunder Sky полностью вышла из проекта.

На сайте "Лиотеха" завод назван крупнейшим производителем литий-ионных аккумуляторов в России, его производственная мощность - 40 млн ампер-часов в год.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО "Литэко" зарегистрировано в 2016 году и специализируется на производстве программного обеспечения, электрических аккумуляторов, химических продуктов, аккумуляторных батарей и электронного оборудования. Помимо "Роснано", совладельцем компании (с долей 0,01%) является ООО "РНИ".

Новосибирская область Литэко Роснано Thunder Sky Китай Лиотех РНИ
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